"Logan" no encuentra rival en la taquilla estadounidense

Con 85,3 millones de dólares de ingresos en su primer fin de semana en la gran pantalla, "Logan" se impuso con claridad en la taquilla estadounidense dejando muy atrás a filmes como "Get Out" o "The Shack".

Según informó hoy el portal especializado Box Office Mojo, la película con la que Hugh Jackman se despide del personaje de Wolverine recaudó en todo el mundo 237,8 millones.

Con la firma del cineasta James Mangold ("Identity", 2003), "Logan" narra cómo el famoso superhéroe, quien se encuentra escondido en la frontera entre México y Estados Unidos, debe dar un paso al frente para proteger a una niña mutante.

En segunda posición se situó el filme de terror "Get Out", que logró 26,1 millones.

Dirigida y escrita por Jordan Peele, esta cinta cuenta cómo una tranquila y apacible visita de un joven negro a la finca de su novia blanca se convierte en un infierno impredecible.

El drama de inspiración religiosa "The Shack" completó el podio al conseguir 16,1 millones en su desembarco en los cines.

Con Octavia Spencer como líder del reparto, "The Shack" se centra en un hombre que se cuestiona su fe después de que su hija sea raptada y asesinada.

"The LEGO Batman Movie" alcanzó el cuarto lugar con 11,6 millones, mientras que su recaudación acumulada a escala global asciende a 256,8 millones.

Con las voces en su versión original de Will Arnett, Michael Cera, Rosario Dawson y Ralph Fiennes, esta parodia animada sobre las aventuras de Batman muestra cómo el superhéroe necesitará la ayuda de sus compañeros para derrotar a los enemigos que amenazan a la ciudad de Gotham.

Por último, "Before I Fall", protagonizada por Zoey Deutch, ingresó 4,9 millones en su estreno en los cines.

Como si fuera una versión oscura y dramática de "Groundhog Day" (1993), "Before I Fall" gira en torno a una adolescente que vive una y otra vez el mismo día.