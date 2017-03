Crece polémica sobre inclusión de un personaje gay en "Beauty and the Beast"

La polémica en torno a la inclusión de un personaje gay en la nueva versión de "Beauty and the Beast" ya traspasa las fronteras, y a la decisión de un cine de Alabama de no mostrar la película ahora se une la posibilidad de que Rusia se niegue a exhibir la cinta.

Los Ángeles (EE.UU.), 6 mar (EFE).- La polémica en torno a la inclusión de un personaje gay en la nueva versión de "Beauty and the Beast" ya traspasa las fronteras, y a la decisión de un cine de Alabama de no mostrar la película ahora se une la posibilidad de que Rusia se niegue a exhibir la cinta.

El filme, de estreno el 17 de marzo en EE.UU., presenta a un personaje con claras dudas sobre su sexualidad, LeFou, interpretado por Josh Gad, pero unas recientes declaraciones del director de la película hicieron que los medios de comunicación comenzaran a hablar de LeFou como "el primer personaje abiertamente gay" de la factoría Disney.

La revelación fue hecha por el realizador Bill Condon, quien declaró a la revista británica Attitude: "(LeFou) Tiene un momento bonito, exclusivamente gay".

"LeFou es alguien que un día quiere ser Gaston (su compañero de aventuras) y otro día quiere besar a Gaston (encarnado por Luke Evans). No tiene claro lo que quiere. Es alguien que se acaba de dar cuenta de que tiene esos sentimientos", manifestó el realizador.

El propio Gad, durante el preestreno en Los Ángeles (California), lamentó la polémica e indicó que el hecho de que LeFou se cuestione su sexualidad "es un elemento que añadió una complejidad realmente bonita al personaje".

"Hay también un momento precioso hacia el final de la película que creo que hablará por sí mismo. Como muchas adiciones a esta cinta, creo que es un momento bonito y sutil que logra hacer su trabajo", manifestó.

Las escenas en cuestión tienen que ver con el hecho de que LeFou flirtea de forma sutil con Gaston y, hacia el final de la historia, se le ve bailando con otro hombre que, previamente, ha descubierto indicios de su identidad sexual.

Tras las declaraciones de Condon, un cine al aire libre de Alabama anunció que no mostrará la cinta en su establecimiento debido a la aparición de un personaje homosexual en una historia destinada a los más pequeños.

"Cuando las empresas imponen de forma continuada sus puntos de vista, nosotros debemos pronunciarnos. Todos tomamos decisiones y yo tomo la mía", indicó el cine Henagar Drive-In en su página oficial de Facebook.

"Si no podemos llevar a nuestra nieta de 11 años y a nuestro nieto de 8 años a ver una película, no tiene sentido que vayamos a verla. Si no puedo sentarme a ver una película con Dios o Jesús a mi lado, no tiene sentido que la enseñemos", agregó el negocio.

La controversia no se ha quedado ahí, ya que Rusia baraja actualmente la posibilidad de censurar el filme en el país, ya que podría infringir una ley que prohíbe "la propaganda homosexual" dirigida a los menores de edad.

Vitaly Milonov, un político ultraconservador ruso, ha solicitado al ministro de Cultura del país, Vladimir Medinsky, que revise el contenido de la película para asegurarse de que no contiene elementos de "propaganda gay" y ha pedido que, en caso de que la cinta viole la ley, se prohíba su estreno.

"Tan pronto como consigamos una copia de la película con la documentación sobre su distribución, consideramos (la petición) según la ley", apuntó Medinsky en declaraciones a la cadena BBC.

Las reacciones no se han hecho esperar y el propio director de la cinta se apresuró a precisar que sus comentarios sobre la homosexualidad de LeFou se han "exagerado".

"Oh, Dios. Todo se ha exagerado (...). Me encanta la manera en la que (la situación que concierne a LeFou) se aprecia de forma pura, cuando la gente no está avisada y les llega como una bonita sorpresa", sostuvo Condon, quien deseó que la situación no se hubiera convertido "en algo relevante".

"¿Por qué es tan relevante?", se preguntó sorprendido.

Durante el fin de semana, varias entrevistas que tenía Condon planificadas con medios de comunicación escritos fueron canceladas, según pudo confirmar Efe. La razón oficial esgrimida por el estudio fue "falta de tiempo".

Disney, que no se ha manifestado sobre la polémica, se ha distinguido en los últimos años por ser uno de los estudios de Hollywood más conscientes a la hora de apostar por la diversidad en sus películas y series.

De hecho, su serie para niños "Doc McStuffins" tiene como protagonista a una niña negra, y la serie de animación "Star vs. the Forces of Evil" incluyó recientemente un beso entre personajes del mismo sexo.

Además, Disney Channel presentó recientemente a Elena de Avalor, su primera princesa latina, y el próximo año el estudio lanzará la superproducción "Black Panther", protagonizada por varios personajes afroamericanos.