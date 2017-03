Fundéu BBVA: "invertir en valor", mejor que "value investing"

La expresión "invertir en valor" es una alternativa en español al anglicismo "value investing", señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA.

En las noticias económicas pueden encontrarse frases como "Hacia el value investing", "Una de las señas de identidad de la firma es que aplican el value investing no solo al análisis de las acciones de una compañía, sino también a su deuda" o "España ha comenzado a abrirse un camino en el mundo del value investing".

La inversión en valor es una técnica consistente en analizar los datos fundamentales de una acción con el fin de determinar su valor intrínseco y, a partir de este, decidir si su cotización bursátil está infravalorada. En tal caso, lo recomendable sería comprar dicha acción al estimarse que a largo plazo terminará alcanzando su auténtico valor y se conseguirá un beneficio.

Aunque la expresión inglesa sea conocida, no hay razón para emplearla cuando en español es posible decir "invertir en valor", traducción sobradamente asentada en los medios especializados.

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido preferible escribir "Hacia la inversión en valor", "Una de las señas de identidad de la firma es que aplican la inversión en valor no solo al análisis de las acciones de una compañía, sino también a su deuda" y "España ha comenzado a abrirse un camino en el mundo de la inversión en valor".

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture, Gómez-Acebo & Pombo y Prodigioso Volcán.