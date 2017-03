Queralt: No podía ni moverme, ni respirar; pensé que se acababa la temporada

La española Queralt Castellet, subcampeona mundial de halfpipe en Kreischberg (Austria), en 2015, declaró a EFE este lunes en Sierra Nevada, en la víspera de la inauguración de los Mundiales, que cuando se lesionó, "no podía ni" moverse, "ni respirar"; y que pensó "que se acababa la temporada".

Monachil (Granada, España), 6 mar (EFE).- La española Queralt Castellet, subcampeona mundial de halfpipe en Kreischberg (Austria), en 2015, declaró a EFE este lunes en Sierra Nevada, en la víspera de la inauguración de los Mundiales, que cuando se lesionó, "no podía ni" moverse, "ni respirar"; y que pensó "que se acababa la temporada".

Queralt, nacida hace 27 años en Sabadell (Barcelona), que se dañó hace dos semanas y media una vértebra y la muñeca izquierda mientras se entrenaba en el glaciar de Kitzsteinhorn (Austria), despejó este lunes parte de las dudas acerca de su estado físico con miras a los Mundiales de Sierra Nevada, en los que renunciará al slopestyle y el día antes de cada prueba decidirá si hace el halfpipe y el Big Air.

"Tuve una caída entrenando en el halfpipe y la verdad es que me desilusionó muchísimo al principio, porque fue un impacto muy fuerte a consecuencia del cuál no sabía cuántos huesos me había roto, que era lo primero que se me vino a la cabeza", comentó, en una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este lunes en Sierra Nevada, la primera medallista española en un Mundial de snowboard.

Medalla que ganó en una disciplina en la que se compite en una pista semi-cilíndrica (o de medio tubo) en la que unos jueces puntúan los giros, la elevación y la dificultad de los trucos.

"Tenía el cuerpo muy afectado, pero, por fortuna, después de las últimas pruebas que he hecho con los médicos, en Suiza, no hay ninguna fractura visible, en lo que es la parte de la columna vertebral, en las costillas", comentó Castellet.

"El hueso de la muñeca (izquierda) sí que está roto, pero eso no va a ser un problema para mí para hacer snowboard, porque es la mano. A una las vértebras (la L2) sí que la afectó más el impacto, pero, aunque no está fracturada, sí que hay una inflamación bastante grave", explicó a Efe Queralt, tres veces olímpica -en los Juegos de Turín 2006 (Italia), Vancouver'10 (Canadá) y Sochi'14 (Rusia)-.

"Esto es lo que he estado trabajando más, con tratamientos fisioterapéuticos y también de acupuntura; trabajando mucho flexibilidad y movilidad. Y cada día mejora un montón. Estoy mucho mejor de lo que pensaba que iba a estar el día después de la caída".

"Tengo mucho ánimo y espero estar al cien por cien el día de la competición. Voy a renunciar al slopestyle, porque es la primera de todas las pruebas y me quiero centrar en mi disciplina principal, que es el halfpipe (cuya final se disputará el sábado)", afirmó.

"El último día de entrenamientos, justo antes de la competición decidiré si voy a competir o no. Tengo dudas en todo, porque hasta que no empiece a entrenar y vea cómo me siento, no voy a saber".

"Pero aún en el caso de que no pudiese competir en el halfpipe, centraría toda mi rehabilitación a tope para ver si pudiese hacer al menos el Big Air (el 17 de marzo)", indicó a Efe Castellet, en referencia a la disciplina en la que se salta en una gran rampa ('kicker'), donde se efectúan trucos en el aire y se cae en una pendiente de alrededor de 30 grados.

La gran figura del snowboard femenino español explicó a Efe cómo fue su accidente mientras se entrenaba en el Kitzsteinhorn austriaco: "fue haciendo un 'backside air', uno de los trucos más sencillos del snowboard, en el 'pipe'".

"Tenía problemas para entrar bien y en uno de los vuelos que hice, que salí más largo, planché en el 'coping' (el filo superior de la pista), arriba; y tuve un impacto muy fuerte desde la pelvis que me afectó a toda la columna vertebral y a toda la parte torácica", señaló Queralt.

"Ahora mismo no puedo decir la altura desde la que me caí, pero menos de tres metros seguro que no era. Cuando salí, ya sabía que no entraba, no tenía la presión suficiente en los pies para dar el 'pop' suficiente para poder entrar. Hice todo lo posible para poder salvar las piernas. Pero impactó la zona pélvica. Luego, reboté dentro del 'pipe'. Y me rompí la muñeca", indicó la catalana.

"Ahí no es que pensara que no podría estar en los Mundiales de Sierra Nevada, es que pensé que me perdería el resto de la temporada. Porque no podía ni moverme, ni respirar", explicó a Efe la campeona de Sabadell.

"Al poco tiempo de hablar con el médico, unas horas después, vi que las piernas estaban bien, que el cuerpo estaba mejor de lo que pensaba al principio. Sobre todo, en el momento del impacto", dijo.

"En el primer cuadro médico que me dieron era difícil evaluar qué estaba roto y qué no, porque todo estaba muy inflamado; y me imagino que era difícil hacer un diagnóstico preciso. Lo primero que me dijeron era que tenía una costilla rota y la vértebra fracturada. Y la muñeca", comentó.

"Luego hice más pruebas, con más médicos, en Suiza. Y en la última placa que me hicieron ya vieron que no había fracturas visibles en la parte torácica ni en la columna vertebral. Lo único que uno de los huesos está muy inflamado", explicó a Efe la subcampeona mundial de 'halfpipe'.

"Estoy muy contenta de estar aquí, lo primero. Y anímicamente, gracias a las ganas que tengo de superar esto, estoy así. Porque todo es mental", comentó este lunes, en Sierra Nevada, Queralt Castellet. "Todo es trabajo mental; y creo que cada día está evolucionando gracias a eso", añadió.