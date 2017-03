Mexicanos Daniel Ortiz y María Isabel Vélez ganan el Maratón de Lala

Los mexicanos Daniel Ortiz y María Isabel Vélez ganaron hoy el Maratón de Lala que a partir de este año renunció a la presencia de corredores profesionales y se concentró en los aficionados.

Ortiz, originario de Torreón, norte del país, corrió cobijado por su gente y se impuso en la categoría masculina con un tiempo de 2h 27:12, alejado de los mejores del mundo, con más de 70 metros de ventaja sobre sus compatriotas Mauricio de León (2h 27:32) y Ciro Pérez (2h 27:52).

María Isabel Vélez cerró fuerte con el propósito de bajar de las tres horas pero le fue imposible por seis segundos; ganó con 3h 00:06, delante de Ana María Ortiz (3h 00:16) y Gladys Hernández (3h 03:09).

Con fecha el primer domingo de marzo, Torreón fue hasta el año pasado uno de las principales carreras de 42 kilómetros 195 metros de América Latina que llegó a ganarse con registros de buen nivel como el 2h 08:17 del keniano Hillary Kimaiyo en el 2011, la marca más veloz en una carrera en Latinoamérica, y el 2h 29:00 de la mexicana Dulce María Rodríguez, impuesto en el 2005.

Esta vez la fiesta fue de los corredores aficionados; 5.200 tomaron la salida en busca de mejorar sus registros personales, algunos con la meta de clasificarse al maratón de Boston en el año 2018, otros con el propósito de recorrer la mítica distancia del maratón.

"He corrido en Boston, Nueva York y Chicago y este maratón no le pide nada a ninguno en organización; fue una fiesta, al principio con un frío agradable que me permitió hacer la primera mitad más veloz aunque terminé bien. Correr es ponerle vida a los años y a este maratón regresaré", dijo a Efe Nayeli Mendoza, corredora de la ciudad de México que se colocó décima con 3h 24:19.

Los vencedores se llevaron un premio de 50.000 pesos (unos 2.500 dólares), los ocupantes del segundo lugar recibieron 35.000 (unos 1.750 dólares) y los del tercer puesto se hicieron de 20.000 (unos 1.000 dólares).