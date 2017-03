Controversia por fotografías en Vanity Fair: ¿es la actriz Emma Watson antifeminista por mostrar sus senos?

Tim Walker / Vanity Fair

Emma Watson protagoniza la portada de marzo de la revista Vanity Fair.

La decisión de la actriz Emma Watson de exponer parte de sus senos en una sesión fotográfica para la revista Vanity Fair desató un agitado debate en redes sociales sobre lo que significa ser feminista.

"Se queja de que las mujeres se ven como objetos sexuales y entonces se sexualiza ella en su propio trabajo, Hipocresía", escribió la locutora de radio Julia Hartley-Brewer en Twitter.

La actriz británica y embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres es portada del número de marzo de Vanity Fair , en el que aparecen las fotografías de la polémica.

La crítica de Hartley-Brewer no fue la única y pronto se generó una discusión entre quienes tacharon de hipócrita a la actriz y quienes defendieron que la joven puede hacer lo que quiera con su cuerpo.

La propia Watson dijo estar confundida por las acusaciones de ser antifeminista y respondió que hay un gran malentendido sobre lo que significa ser feminista.

¿Se pueden mostrar los senos y todavía ser feminista? La BBC habló del asunto con varias expertas.

Representante del feminismo

"Emma Watson ha hecho más por las mujeres y las chicas jóvenes que la mayoría de nosotras juntas", opina Sam Smethers, directora ejecutiva de la organización Fawcett Society que aboga por la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

"La verdad es que no comparto que sólo porque haya tomado esa decisión debamos criticarla", continúa.

"Es una mujer empoderada que posa en una imagen de buen gusto. No está siendo explotada, lo hace en una posición de control . Es un uso positivo de su cuerpo".

El grupo Sexist News , que está detrás de la campaña para que el diario británico The Sun deje de usar modelos en topless en su página 3, dijo que le fascina que la antigua estrella de Harry Potter "explore y represente el feminismo habiendo crecido en la escena pública".

"Las mujeres deben estar unidas en la lucha por la igualdad ahora más que nunca", dice Victoria Jenkinson.

El grupo cree que la discusión generada por la sesión fotográfica es "estúpida" y añade: "No es un debate que surja en torno a las sesiones fotográficas de moda de hombres a pesar de la cantidad de prendas que dejan entrever sus pezones".

"Este ejemplo muestra que alguien como Emma Watson se enfrenta a un estándar todavía más estricto que muchas otras mujeres".

¿Doble rasero?

Curiosamente, gran parte de las críticas de estos días hacia Watson provienen de los fans de Beyoncé.

La cantante estadounidense hizo en 2013 una explícita defensa del feminismo que fue recibida con elogios casi unánimes, excepto por parte de la actriz británica.

En 2014, Watson dijo en una entrevista que las declaraciones de Beyoncé le hicieron sentir desconcertada:

"Por un lado, Beyoncé se coloca en la categoría de feminista pero luego la cámara se siente muy masculina, se percibe como una experiencia voyerista para hombres", señaló Watson.

"¿Se llegó a disculpar Emma Watson con Beyoncé por cuestionar su feminismo?", se pregunta el locutor Elon James en Twitter.

Ahora, los defensores de Beyoncé tildan a Watson de poco consecuente .

Movimiento de justicia social

Victoria Jenkinson, una joven de 20 años miembro de la asociación Girlguiding, cree que la fotografía se ha utilizado como una excusa para "generar revuelo en torno a Watson y debilitar su trabajo en la promoción de los derechos de las mujeres".

"La fotografía no sugiere hipocresía ni socava su trabajo como feminista y nosotras las mujeres debemos estar unidas en la lucha por la igualdad ahora más que nunca ", sostiene.

"No entiendo por qué la gente cree que le puede decir a una mujer lo que puede y no puede hacer, y estoy de acuerdo con Emma en que los críticos no han entendido el mensaje", agrega.

"Una mujer debe ser capaz de elegir lo que quiere hacer. De eso se trata el feminismo en 2017".

Los grupos por la igualdad y las feministas dicen que el debate se debe centrar en acabar con la cosificación de las mujeres y la desigualdad.

Pero Finn Mackay, investigadora sobre el feminismo en la Universidad de Inglaterra Occidental rechaza la visión del movimiento como una cuestión de elección y dice que se trata de justicia social .

"Emma dice que el feminismo es sobre la capacidad de elegir y el poder hacer lo que quieras pero eso es un sinsentido", afirma.

"Algunas mujeres eligen cosas terribles: algunas mujeres eligen trabajar para partidos que les niegan a las mujeres el acceso al aborto, acceso a la salud o el acceso de las madres al seguro social".

Aun así, Mackay no piensa que el posado de Watson para Vanity Fair signifique que no es feminista.

"Si ella se identifica como feminista y cree en la promoción de los derechos de las mujeres, el hecho de que haga su trabajo no tiene por qué desvirtuar eso .

"Si lo que intenta decir es que estar en una sesión de fotos y sacar una teta es un acto feminista, eso es otra cosa".

Pero Mackay considera que la defensa del feminismo es más eficaz a través de la voz y no del cuerpo .

"Lo más radical que pueden hacer las mujeres en esta cultura es quedarse con la ropa puesta y abrir su boca para expresar opiniones políticas", opina.

"Ataque al feminismo"

"El asunto central en todo esto es la presión sobre las mujeres jóvenes para que luzcan de una forma determinada, que se las juzgue por su apariencia; si nos vamos a centrar en algo para mí esa debe ser la prioridad", agrega Smethers.

Mackay cuestiona que el debate se reduzca a una famosa exponiendo sus senos más que a asuntos como la posición económica de las mujeres y los recortes a servicios que asisten a la mujer.

"Una famosa de Hollywood mostrando un poco de teta es la última de mis preocupaciones", subraya.

Activistas marcharon por los derechos de las mujeres internacionalmente el pasado mes de enero.

"Es interesante que la gente sólo hable de esto ahora y que su motivación real parezca ser atacar al feminismo más que hablar sobre el problema general que tiene Hollywood con su cosificación de las mujeres ".

Sexist News añade: "Necesitamos examinar por qué está imagen de moda ha causado tanta ira. Esto no quiere decir que las imágenes de moda o de famosos estén carentes de problemas, todo lo contario".

"Como siempre el foco se pone en lo que una mujer debe o no debe hacer y no en cómo nuestra cultura presenta, regula y consume los cuerpos de las mujeres y condena sus acciones.

"Necesitamos desafiar eso, no a las mujeres individuales atrapadas en el sistema".