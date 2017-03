“La financiación extranjera al terrorismo no es exclusiva de Odebrecht”: Uribe

Frente a las revelaciones hechas por una revista brasilera en las que mencionan que las Farc habrían recibido pagos por la compañía brasileña Odebrecht a cambio de realizar varias obras en el país el expresidente de la República Álvaro Uribe señaló que la financiación no es únicamente de esta empresa.

“En nuestro país la financiación extranjera al terrorismo no es exclusiva de Odebrecht; las Farc y el Eln, no contentos con secuestros, extorsión y narcotráfico, han recibido jugosas sumas de afuera”, señaló el ex presidente de la República Álvaro Uribe.

Uribe dijo que los pagos que supuestamente realizó Odebrecht a las Farc “se suman a los otros factores de ilegitimidad de los acuerdos de paz alcanzados por esa guerrilla con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos”.

El senador Uribe Vélez aseguró que las Farc no tendrán que devolver el dinero mientras que “muchos colombianos serán llevados a la inquisición del terrorismo para ser juzgados por haber sido extorsionados por paramiitares”.

El anuncio lo realizó el senador del Centro Democrático desde su cuenta de Twitter al que denomino “Las Odebrechtes y Farc. La complicidad extranjera. La solución es nuestra”.