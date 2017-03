Jóvenes América Latina lanzan movimiento para renovar democracia en la región

La Red de Innovación Política en América Latina, una coalición política que engloba a jóvenes de toda la región, pretende impulsar un movimiento progresista y alternativo apoyándose en las redes sociales que frene el giro a la derecha que se está dando en la región.

Santiago de Chile, 5 mar (EFE).- La Red de Innovación Política en América Latina, una coalición política que engloba a jóvenes de toda la región, pretende impulsar un movimiento progresista y alternativo apoyándose en las redes sociales que frene el giro a la derecha que se está dando en la región.

"La tendencia hacia la derecha viene después de largas estancias de la izquierda en el poder: está el caso de Cristina Kirchner (2007-2015) en Argentina o el de Evo Morales (desde el 2006)", explicó a Efe el chileno Pablo Collada, uno de los participantes en el proyecto.

"Todos ellos han generado resistencia porque no han conseguido impulsar la economía que se esperaba y la gente necesita ver renovación", añadió.

Collada, que también es el director de la fundación Ciudadano Inteligente, que promueve la transparencia y la participación de la sociedad en política, indicó que la apuesta de la derecha por la economía y por erradicar la corrupción es otra de las bazas a su favor.

"Llegan con un discurso de mucha eficiencia en cuanto a no robar. Dicen 'somos empresarios, somos millonarios, ya tenemos dinero y no tenemos más intereses que el desarrollo económico'. Es un discurso contundente al que la izquierda no ha sabido hacer frente", agregó.

El gran desafío de la derecha, ahora en el poder en países tan representativos como Argentina, Brasil o Colombia, es conseguir expandir ese desarrollo económico a todas las capas de la sociedad y reducir la desigualdad, algo que cuestiona Collada.

"Con la derecha en el poder, pocas veces hay más distribución de la riqueza. Al contrario, se da una mayor concentración de poder. Además, muchos dirigentes son empresarios, como Donald Trump o el argentino Mauricio Macri, y surgen conflictos de interés", señaló.

Esta red de Innovación Política ha subido a su sitio web y a un canal de YouTube una serie de videos titulados 'Política recuperada' en los que abordan estos temas y otros como los movimientos estudiantiles o la transparencia de los gobiernos latinoamericanos.

"Somos actores de la sociedad civil -periodistas, abogados e incluso hay algún diputado- que entendemos que existe una crisis en algunas situaciones".

"Tratamos de explorar cómo vivir y renovar la democracia, cómo redistribuir la riqueza y acabar con la desigualdad, que en América Latina sufrimos más que en otras partes del mundo", resaltó.

Utilizan Youtube y otras redes sociales como Facebook y Twitter para sumar miles de seguidores y dar a conocer un proyecto que pretende ser numeroso.

"Nos brindan el escenario adecuado para comunicarnos y rediseñar los procesos democráticos. 'Política recuperada' es un ejercicio comunicacional, pequeñas cápsulas con conversaciones que tratan de acercar este debate a cualquiera que esté interesado en Latinoamérica", opinó.

Los videos analizan movimientos como 'Occupy Wall Street' o el germen de nuevos partidos al estilo de Podemos, que en España logró recoger parte del descontento social y hacerse un espacio en el espectro político.

En vísperas de las elecciones generales de noviembre, en Chile ha surgido el Frente Amplio, un movimiento que cierta analogía con Podemos, toda vez que ambos surgen de una sociedad contrariada, aspiran a "recuperar la democracia" y se encuadran a la izquierda de los partidos tradicionales.

Este fenómeno político aglutina a partidos progresistas como Revolución Democrática, Izquierda Autónoma o el Movimiento Autonomista, que ya han anunciado su intención de presentarse a los comicios presidenciales.

"Chile vive una situación bastante particular: viene de dos administraciones, una de derechas y otra de izquierdas, que no han conseguido mejorar el país. El Frente Amplio busca ser una alternativa a la izquierda tradicional, que ya no nos representa", explicó Collada.

Sin embargo, el descontento social no está aflorando en Chile como en otros lugares.

"En los últimos tres años hemos visto una serie de escándalos vinculados a financiaciones irregulares y prácticas poco éticas de políticos. Muchísimos ciudadanos se abstuvieron en las elecciones municipales del año pasado, pero los líderes que encabezan las encuestas no presentan discursos innovadores. El gran desafío es que la gente manifieste su opinión", dijo.

Ese escenario, según Collada, es precisamente el que propicia el crecimiento del Frente Amplio.

"Me interesa ver si es capaz de articular un nuevo discurso basado en que la gente quiere una nueva forma de hacer política. De momento solo son intenciones", concluyó.