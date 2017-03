Llegan a Dakar 130 senegaleses expulsados de EE.UU.

Un grupo de 130 ciudadanos senegaleses expulsados de Estados Unidos (EE.UU.) por no tener documentos o haber cometido delitos llegó hoy a Dakar entre denuncias de supuestos malos tratos por parte de los servicios de seguridad del país norteamericano.

Además de haber entrado ilegalmente en territorio estadounidense, las infracciones que se les imputan en EE.UU. van desde tráfico y consumo de estupefacientes a fraude, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Senegal.

Un portavoz de los 130 repatriados denunció en declaraciones a la radio privada RFM que el Gobierno senegalés no les ha ofrecido asistencia suficiente ni durante su detención en EE.UU. ni a su llegada a la capital del país, algo que niegan desde el Ministerio de Exteriores.

"No ha venido ningún responsable a recibirnos al aeropuerto, donde solo se nos ha entregado un importe de 20.000 francos CFA (30 euros) para gastos de viaje a nuestro destino final", declaró el representante de los deportados, que dice haber vivido 30 años en EE.UU. y regresa sin nada a su país.

"No sé adónde ir ni qué hacer con solo 30 euros en el bolsillo", añadió el hombre, que no dio su nombre, y aseguró haber recibido malos tratos en el que fue su país de adopción y no haber cometido ningún delito que justificara su expulsión.