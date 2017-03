Rossy de Palma feliz de "hacer el amor con el Olympia Theater" de Miami

La actriz española Rossy de Palma es la protagonista hoy de la segunda jornada del Festival Internacional de Cine de Miami, en donde participa en una charla en el teatro Olympia en torno a su carrera cinematográfica.

"Es una gozada estar en este teatro mítico y legendario y poder decir que hice el amor con el Olympia Theater", declaró a Efe desde la alfombra roja del evento y poco antes de ingresar a la sala ubicada en el centro de Miami (EE.UU.).

En la "Tarde con Rossy de Palma" se proyecta el mediometraje "Travelling Lady", de la realizadora y artista Jessica Mitrani, en en el que actúa la española y musa del cineasta Pedro Almodóvar, quien además participará con "dos pinceladitas" en una "performance" en vivo.

De Palma ha declarado a Efe estar contenta de participar en la trigésimo cuarta edición del festival cinéfilo de Miami, cita en la que la "tratan muy bien", dijo.

Sobre el escenario del Olympia Theater, la intérprete es el centro de una charla con Mitrani, con quien hablará sobre su carrera cinematográfica, incluidas sus participaciones en películas de su compatriota Almodóvar, así como de sus próximos proyectos en la gran pantalla.

En esta misma sala, la noche del viernes estuvo dedicada a la estrella de Hollywood Richard Gere, quien presentó el largometraje "Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer", dirigida por el dos veces nominado al Oscar Joseph Cedar, y que inauguró la presente edición del festival de cine.

"El director creó esta historia para hablar de lo que pasaba en la política, pero creo que lo que cuenta se puede aplicar en cualquier lado", señaló Gere en una entrevista con Efe, en la que señaló que la película "habla mucho de corrupción", pero también del compromiso que deben adoptar los políticos por las sociedades.

El Festival de Cine de Miami arrancó este viernes cargado de propuestas para todos los gustos, con 130 películas de 40 países, 22 de ellas estrenos mundiales, y convertido en una cita clave para la creciente cinematografía iberoamericana, que busca distribución y visibilidad en Estados Unidos.

La fiesta anual del cine en Miami cuenta con una especial participación del cine iberoamericano, que en esta edición presenta un total de 70 películas.