Costa Rica esconde un alto potencial para atraer al turismo de reuniones

San José, 5 mar (EFE).- Costa Rica tiene un alto potencial para atraer el turismo de reuniones, sus características de ubicación, democracia estable y seguridad ubican al destino como uno de los mejores para desarrollar esta industria, dijo a Efe un experto del sector.

El director de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, el argentino Arnaldo Nardone, afirmó que el país centroamericano es un destino "respetado" a nivel regional y global.

"Tengo una opinión muy positiva para atraer esta industria. Cuando se habla de un buen lugar para vivir, con buena calidad de vida, más seguridad, buena distribución del ingreso, mejor ejercicio de la democracia, ahí aparece Costa Rica, un país estable con políticas claras", manifestó Nardone en una entrevista con Efe.

Según el experto, estas son las características que se necesitan para atraer el turismo de reuniones, además de una infraestructura con experiencia, la cual ya tiene.

Datos de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones indican que anualmente se registran 120.000 congresos en el mundo, existen 120 millones de delegados y la industria genera 11.000 millones de dólares anuales.

Además, existen 2.500 nuevas reuniones cada año en sectores muy diversos como deportes, medicina, tecnología, robótica, investigaciones espaciales, así como servicios funerarios, religiosos, entre otros.

"Muchas veces yo tuve que ir a lugares porque las reuniones que a mí me interesan estaban ahí. La tarea de destacar no es fácil, pero con estrategias de planificación se va a lograr. El marketing del turismo de reuniones es diferente al de turismo tradicional y la forma de hacer negocios no es igual", expresó Nardone.

El turismo de reuniones y convenciones ha demostrado ser sumamente dinámico alrededor del mundo, y rompe con la estacionalidad que afecta al sector durante los meses de temporada baja, que son mayo, junio, septiembre y octubre.

Además, el turista de reuniones gasta entre 200 y 400 dólares por día, tres veces más que durante la estadía de un turista de ocio, y realiza tours antes y después de la actividad a la que asisten.

La estrategia de las autoridades costarricenses para impulsar esta industria es la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNGC), que se estima estará listo el próximo año y que tiene una inversión de 35 millones de dólares.

Como parte de los esfuerzos, esta semana el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) lanzó el Programa Embajadores, el cual incluye a 100 personas que tendrán la misión de promover al país en el exterior como sede de congresos, reuniones o seminarios de nivel mundial.

El ministro de Turismo, Mauricio Ventura, afirmó que entre los beneficios del turismo de reuniones se encuentra la dinamización de la economía, la promoción del desarrollo y el empleo, así como un mayor ingreso de visitantes durante la temporada baja.

"Costa Rica espera ser líder en la región en turismo de reuniones. Costa Rica tiene un posicionamiento envidiable en el mundo, su ubicación en el ombligo de América, un clima maravilloso, una oferta robusta consolidada y el trato del costarricense, nos permiten competir más allá de esa buena fama que nos precede", aseveró Ventura.

Las autoridades nacionales esperan que durante 2017 el trabajo de promoción logre captar un total de 50 congresos para que se realicen a partir de 2018, cuando ya esté construido el Centro Nacional de Convenciones.

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, un país de 4,8 millones de habitantes que en 2016 recibió 2,9 millones de turistas, 10 % más que en 2015, según los datos oficiales.