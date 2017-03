Romero: "Los números son malos, pero los resultados llegarán"

El entrenador del Málaga CF, el uruguayo Marcelo Romero, reconoció tras el 1-0 encajado frente al Athletic Club (1-0) que sus números al frente del equipo andaluz -una victoria y siete derrotas en diez partidos- "son malos", aunque está convencido de que "los resultados llegarán".

"Hay equipo, buenos jugadores y en el vestuario vamos todos a una. Más allá de que los resultados no son positivos seguimos trabajando con la misma alegría", señaló el técnico uruguayo antes de subrayar que lo que les ha impedido puntuar en San Mamés ha sido la falta de acierto en las "4 ó 5 ocasiones claras" que crearon.

"Nos cuesta marcar, pero la actitud del equipo ha sido la de querer ganar en todo momento", añadió Romero, quien lamentó el "criterio diferente" del árbitro a la hora en señalar penalti en contra del Málaga por la mano de Camacho y no hacerlo por la de Laporte en el área local.

El técnico del Málaga destacó que la derrota de hoy "no es igual" a las recibidas en los dos últimos partidos contra Eibar y Betis y añadió que no pasa por su cabeza que un nuevo tropiezo en el próximo encuentro frente al Alavés pueda costarle el puesto.

"Me la estoy jugando desde el primer día. No pasa por mi cabeza que vaya a salir del club y la mejor manera de llevarlo es pensar que cada partido es el último. Cuando los resultados no acompañan el trabajo no se ve, pero intentaremos buscar esa victoria. Es lógico que a la gente se le acabe la tranquilidad, pero el equipo está convencido", concluyó.