Madrid, 5 mar (EFE).- Las 5 claves de la vigésimo sexta jornada de LaLiga Santander fueron:

1. Neymar y Messi invitan a soñar

Con el nivel que mostraron Neymar y Leo Messi ante un Celta de Vigo que solo pudo 'aplaudir' los goles para enmarcar de sus rivales, invitaron a soñar al barcelonismo con una noche mágica europea en el intento de remontada ante el PSG. El Barcelona encuentra su mejor nivel de la temporada a puertas de asombrar a Europa o sufrir una dolorosa eliminación en octavos de final. Mientras, en LaLiga se agarra al liderato mostrando contundencia y metiendo una 'manita' a un contrincante de entidad.

2. El Real Madrid golea e instala la duda sobre la BBC

El equipo de Zinedine Zidane pasó de la incertidumbre ante las bajas de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, inmerso en un momento repleto de irregularidad que le empujó a la pérdida de liderato, a asombrar con la segunda línea en un ejemplo de sacrificio y actitud que retrata la labor defensiva habitual de la BBC en partidos que no sean ante grandes rivales. Liderados por Karim Benzema, un equipo con ocho cambios en el once se puso el mono de trabajo y goleó en Ipurúa con reivindicaciones de futbolistas como James Rodríguez y Marco Asensio que no disfrutan de continuidad. Viendo el nivel de juego, algunos madridistas ya dudan entre jugar con tridente ofensivo o meter un cuarto centrocampista en el sistema.

3. Griezmann pone goles a la lucha por la cuarta plaza

Los triunfos de Villarreal y Real Sociedad aumentaban la presión del Atlético de Madrid en su nuevo objetivo liguero de la temporada, acabar en posición de Liga de Campeones tras despedirse definitivamente de la lucha por el título a la que nunca terminó de engancharse. Antoine Griezmann sostuvo con goles a su equipo, con su tercer doblete del curso liguero, para tumbar a un Valencia en uno de sus días bajos, con nula capacidad de reacción.

4. Mosquera enseña al Dépor a ganar a domicilio

No sabía lo que era ganar el Deportivo de la Coruña lejos de Riazor y no había otro jugador mejor que un coruñés emblema del club como Pedro Mosquera, para marcar de cabeza el tanto que rompiese la mala racha y devolviese tranquilidad. Se vivió una 'final' en El Molinón. El Sporting de Gijón tenía en su mano reengancharse a la lucha por la salvación y terminar de hundir al Dépor. La realidad fue bien distinta. La llegada de Pepe Mel cambió la dinámica perdedora del equipo gallego y 4 puntos de los 6 últimos en juego dan aire en la agónica pelea.

5. Osasuna sueña con levantarse y acaba goleado

Al fin una reacción de orgullo cuando le llegaron mal dadas a Osasuna, pero tampoco le sirvió para conquistar puntos en su visita a Las Palmas. Ni el primer doblete de Kenan Kodro. Aliado con la mala suerte, con gol en propia puerta incluido, acabó recibiendo cinco para llegar a la friolera de 64 tantos en contra en 26 jornadas. Con solo 10 puntos ve ya a trece de distancia la salvación y cada día más cerca el descenso de categoría. Con Joaquín Caparrós encadenó cinco derrotas. Vasílevic no ha mejorado el panorama y aún no ha ganado. En diez partidos, siete perdidos.