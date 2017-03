Contador: "La llaman 'la carrera del sol' y no sé por qué"

El ciclista español Alberto Contador, que este domingo cedió 1:04 minutos en la primera etapa de la París-Niza, declaró que ha "perdido un tiempo precioso" en una "etapa durísima" de una carrera a la que llaman "la carrera del sol", pero que no sabe "por qué"·.

Redacción Deportes, 5 mar (EFE).- El ciclista español Alberto Contador, que este domingo cedió 1:04 minutos en la primera etapa de la París-Niza, declaró que ha "perdido un tiempo precioso" en una "etapa durísima" de una carrera a la que llaman "la carrera del sol", pero que no sabe "por qué"·.

"Ha sido una etapa durísima, una etapa cien por cien París-Niza. Desde el primer momento había mucha tensión, peligro, viento... La llaman la carrera del sol, pero no sé por qué", dijo el madrileño.

"He perdido un tiempo precioso. Ha habido dos o tres veces en las que he estado a punto de caerme. Pero no nos hemos caído, por lo que, dentro de la balanza, mejor que no nos hayamos caído", agregó.

Contador cree que "estas etapas son claves". "A veces son más importantes que las de montaña o la contrarreloj, y hoy se ha demostrado".

La primera etapa de la París-Niza se disputó este domingo son salida y meta en Bois-d'Arcy y un recorrido de 148,5 kilómetros.