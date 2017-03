Contador: "Me he dedicado a controlar la carrera"

El español Alberto Contador señaló este domingo al final de la primera etapa de la París-Niza en la que se ha impuesto el francés Arnaud Demare, que se había dedicado "a controlar la carrera".

"He acabado con sensaciones buenas", dijo Contador, "tenía la incógnita porque venía de ruta, viajes, cambio de hora, no sabía como iba a ir. Pero me he encontrado muy bien. Había que jugar la baza de Bauke (Mollena), que era muy buena para nosotros y me he dedicado a controlar la carrera", explicó el español.

"Para mi hoy se ha presentado una situación diferente. Al final siempre soy yo el más ofensivo y el que lanza todos los ataques y esta vez al tener a Bauke conmigo, he podido jugar el papel contrario", dijo Contador. "Es un papel que me cuesta más hacer porque no estoy habituado a hacerlo pero también me gusta, porque así mis compañeros de equipo tienen más opciones también".

"Sabía que Nairo era el corredor más peligroso y sabía que controlándole Bauke podía hacer mejor camino", prosiguió Contador. "Al final es verdad que han cogido mucho tiempo los de delante pero ha sido otro día más de entrenamiento".

"Soy un corredor que me gusta atacar pero hoy la mejor situación era esta. Teníamos mejores bazas y opciones en el equipo y las hemos jugado", explicó español que dijo que decidió competir en esta carrera en el último momento, "para coger velocidad en las piernas. Había un líder claro que era Bauke y había que jugar sus posibilidades". EFE.