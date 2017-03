Lanzan edición especial de biografía de Juana de América por 125 aniversario

"Al Encuentro de las Tres Marías", la novela que narra la vida de la poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou (1892-1979), también conocida como Juana de América, será relanzada en una edición especial el próximo 8 de marzo, día del 125 aniversario de su nacimiento, relató a Efe su autor, Diego Fischer.

Esta edición especial estará limitada a 500 ejemplares y contará con una tapa dura.

Además, el próximo 8 de marzo estará cargado por un simbolismo especial, ya que también se celebra el Día Internacional de la Mujer, que en Uruguay estará caracterizado por una multitudinaria marcha que se realizará en repudio a la ola de violencia machista que azotó al país durante las primeras semanas de 2017, en las que murieron 7 mujeres.

Según narra Fischer en su libro, la vida de Ibarbourou también estuvo marcada por la violencia de género que ejercieron sobre ella tanto su esposo como su hijo.

En ese sentido, el autor señaló que De Ibarbourou "padecía los males terribles que hoy está viviendo la sociedad uruguaya".

La poetisa, quien nació en la ciudad de Melo (noroeste), alcanzó la fama como autora con la publicación de "Las lenguas de diamante", "La rosa de los vientos" y "Romances del destino", que además la erigieron como una adelantada y transgresora para su época.

En 1929 fue designada como Juana de América por poetas y personalidades de la región en un acto que se celebró en el Parlamento uruguayo, en Montevideo.

"Juana fue una pionera y una transgresora", resaltó Fischer, quien explicó que los versos de Ibarbourou "despertaron la admiración de los intelectuales de su tiempo en Uruguay y fuera de fronteras, pero que además calaron muy hondo en el ciudadano de a pie".

Sin embargo, en "Al Encuentro de las Tres Marías" el autor también cuenta las "sombras" de la vida de la poetisa, marcada por amores prohibidos, el flagelo de la violencia doméstica y la adicción a las drogas.

"Ella ambicionó desde muy joven la gloria y cuando le llegó fue tan abrumadora que no supo manejarla", apuntó Fischer, y agregó que la droga llegó a la vida de la poetisa a raíz de su "desesperación por evadirse de un mundo que le era absolutamente hostil".

Por esta razón, Fischer consideró que su libro permitió a las personas conocer a Juana de Ibarbourou, quien durante años fue despreciada por la llamada Generación del 45 en Uruguay, que incluye a diferentes autores como Mario Benedetti, Ida Vitale, Idea Vilariño, entre otros.

"Mucha gente descubrió que había otra Juana, que no era la de sus tres primeros libros, sino la que durante 20 años no publicó poesía", apuntó Fischer en relación al período entre 1930 y 1950 en el que de Ibarbourou no publicó "ni un solo libro de poesía".

"Al Encuentro de las Tres Marías" fue llevada al teatro en 2010 por el director uruguayo Álvaro Ahunchain y el propio Fischer, que actualmente trabaja en la producción de una película que llevará la vida de la poetisa al cine.

El largometraje -que llevará el mismo nombre que el libro- está aún en etapa de preproducción pero comenzará a rodarse a fines de este año, según estimó Fischer.

Bajo la dirección del argentino Marcos Carnevale, la figura de Juana de Ibarbourou será representada por la actriz uruguaya Natalia Oreiro y la argentina Norma Aleandro.

En este sentido, Fischer contó que la película se rodará en Montevideo, Buenos Aires y la Universidad de Harvard, en la ciudad de Massachusetts (EE.UU.), recinto que aloja los archivos "más completos" de la vida de la poetisa uruguaya.

"Todos los originales de su obra de 1930 hasta poco antes de su muerte están allí, así como cientos y cientos de cartas y documentos", explicó Fischer.

Lo mismo sucede en la Universidad de Stanford, otro instituto estadounidense que cuenta también con muchísimos documentos sobre De Ibarbourou, cuya biografía lleva más de 30.000 ejemplares vendidos en Uruguay.