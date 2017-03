Investigan al actor Danny Masterson por presuntas agresiones sexuales

La Policía de Los Ángeles investiga al actor Danny Masterson por tres presuntos casos de agresión sexual, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Las autoridades sostienen que tres mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente por Masterson a comienzos de los años 2000.

El artista, conocido por su participación en la comedia televisiva "That '70s Show" y miembro de la Iglesia de la Cienciología, negó estas acusaciones y las relacionó con una polémica serie documental -"Scientology and the Aftermath"- de la actriz Leah Remini en contra de su culto.

Un representante de Masterson afirmó que una de las denuncias de las que son conocedores es de un caso ocurrido supuestamente hace 16 años y aseguró que la presunta víctima, una expareja del actor, solo le acusó después de hablar con Remini.

"El supuesto incidente ocurrió a mitad de su relación de seis años, después del cual ella continuó siendo su novia", añadió el portavoz, cuyo nombre no fue revelado.

Este representante aseguró que, durante su relación, la supuesta víctima hizo "numerosas e inconsistentes afirmaciones" de que había sido violada por al menos tres famosos actores y músicos.

Por otro lado, el portavoz restó importancia a otro presunto incidente sucedido hace catorce años puesto que, según sus palabras, la Policía de Los Ángeles ya investigó este hecho y determinó que no tenía fundamento.