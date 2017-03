Gómez Noya: "Es una victoria muy importante, llevaba mucho tiempo sin ganar"

El español Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de triatlón de la historia, que arrancó este sábado una nueva edición del Mundial con un brillante triunfo en Abu Dabi, declaró a EFE que para él "es una victoria importante, porque llevaba mucho tiempo sin ganar" en esa competición.

Gómez Noya, de 33 años, medallista de plata en los Juegos de Londres 2012, no pudo luchar por el oro en los de Río (Brasil), el pasado agosto, porque se lesionó un mes antes, al caerse de la bici mientras se entrenaba en Lugo; y romperse el brazo izquierdo.

El astro gallego, que se tuvo que 'conformar' el año pasado con capturar un cuarto título europeo -en Lisboa- y elevar a rango social el triatlón al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, logró este sábado en Abu Dabi su decimotercera victoria en una prueba de las 'World Series'. Un año y medio después de haber ganado por última vez en esta competición: en Estocolmo y en agosto de 2015. Aunque sólo un mes después de haberse impuesto en el medio Ironman (70.3) de Dubai.

"Ha sido una victoria muy importante, porque llevaba mucho tiempo sin ganar, por culpa de lo del año pasado. Uno puede llegar a tener dudas, porque va cumpliendo años. Y te quieres demostrar que aún tienes nivel. En ese sentido, ha sido un espaldarazo importante", comentó, en conversación telefónica con Efe desde la capital de los Emiratos Árabes Unidos, el ferrolano de Basilea (Suiza).

"Ganar siempre suele ser más de lo que esperas, aunque obviamente, salí con la intención de ganar. Aunque es cierto que, después de tanto tiempo sin competir, uno tiene sus dudas", indicó a Efe el pentacampeón mundial tras ganar la prueba disputada en el circuito de Yas Marina, que habitualmente alberga, desde 2009, el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula Uno.

"Fue una carrera dura, con muchas arrancadas y sprints en el segmento ciclista, que pasan factura. Pero corriendo pude resolver como a mí me interesaba", indicó Javi, que ganó, por delante del inglés Tom Bishop y del francés Vincent Luis, una prueba en la que sus compatriotas Fernando Alarza y Mario Mola fueron cuarto y octavo, respectivamente.

La segunda plaza de Bishop -curiosamente de Leeds, de donde proceden los mejores hermanos de la historia del triatlón, Alistair y Jonathan Brownlee, ausentes este sábado en el Golfo Pérsico- sí le sorprendió. "La verdad es que me sorprendió, porque es un gran ciclista, pero nunca había corrido a este nivel", admitió.

"Hasta cierto punto, eso descoloca. Pero corriendo, tiré primero yo; y luego actué bien: le dejé hacer y en la tercera (de las cuatro vueltas al circuito pedestre) vi que ralentizaba. Le cambié en la cuarta y pude ganar", explicó a Efe el líder del Mundial 2017.

"No hacíamos la pista entera en la que se compite en Fórmula Uno, pero coincidía en gran parte. Había muchos conos. Y tantos giros hacen duras las carreras. Además, en bici, como te decía, hubo muchos sprints y arrancadas y eso a la gente le pasó factura", comentó Gómez Noya, que tampoco cree que no haya 'mal que por bien no venga' y que el descanso por su lesión le haya venido bien.

"Hombre, ya puestos a descansar, mejor que hubiese sido después de haber ido a los Juegos Olímpicos de Río. Pero el descanso, obviamente, me ha venido bien, porque he podio cargar las pilas", admitió el campeón ferrolano.

"El repecho (de salida del 'pit lane' y regreso a pista) se hacía duro, porque es de 400 metros y, encima, daba el viento de cara. Y así cualquier cosa se hace dura", comentó Gómez Noya, que valoró el cuarto puesto del talaverano Alarza y el octavo del balear Mola.

"Yo era el único (español) en la escapada. Si ellos se hubieran metido, seguro que hubieran disputado la prueba. Corrieron bien, sobre todo Fernando Alarza, que acabó cuarto; y lograron resultados sólidos (Mola fue octavo). Perdieron el primer grupo por muy poquito", dijo.

"El tercer puesto de Vincent Luis no me sorprendió, porque es uno de los mejores del mundo. Quizá no esté aún al cien por cien, pero el resultado es muy bueno", comentó a Efe Gómez Noya, que tardó en conciliar el sueño la pasada noche, debido a que en el circuito de Yas Marina se disputaba "una carrera de Porsche's".

"Hasta las doce no me pude dormir. Lo bueno es que no había que madrugar, porque la carrera era por la tarde. Pero al principio estaba un pelín 'acojonado', porque pensé que igual era una carrera de las que duran 24 horas", explicó a Efe, entre risas, el astro ferrolano, que en las próximas horas partirá hacia Sydney (Australia).

"Competiré en la Superliga, en Hamilton Island. Es una prueba con un formato extraño, de tres días seguidos. Luego nos iremos a Nueva Zelanda hasta la siguiente prueba del Mundial, en Gold Coast (Australia, el segundo fin de semana de abril)", indicó Javi.

"De Gold Coast regresaremos de nuevo a Nueva Zelanda hasta la siguiente prueba, en Yokohama (Japón, a mediados de mayo). En Nueva Zelanda estaremos en Cambridge, un sitio muy tranquilo y muy bueno para entrenar", manifestó a Efe el quíntuple campeón mundial de triatlón este sábado, después de su sensacional victoria en Abu Dabi.