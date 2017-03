Karanka: "Vamos a seguir luchando hasta el último día"

Aitor Karanka, entrenador del Middlesbrough, que este sábado cayó a puestos de descenso después de perder ante el Stoke City (2-0), aseguró que no teme por su trabajo y que han de ser "positivos" y "luchar hasta el último día".

"En estos momentos tenemos que ser positivos y saber que hasta ahora hemos hecho algunas cosas bien. Debemos seguir confiando en este grupo de futbolistas y puedo decir que vamos a seguir luchando hasta el último día", señaló Karanka después del encuentro.

"Estamos entre los tres últimos clasificados y tenemos que trabajar muy duro para salir de ahí", añadió el preparador español.

Preguntado sobre si teme perder su trabajo después de la mala racha actual -cuatro empates y cinco derrotas en los últimos nueve partidos-, Karanka dijo que no y que no puede preocuparse por cosas que no están bajo su control.

"Hemos de creer los unos en los otros y el club confía en mi trabajo. La directiva sabe cómo he trabajado desde que llegué, y eso es lo único que puedo hacer, no puedo controlar nada más. Yo siempre intento dar lo mejor", sostuvo.

Los hombres de Karanka, al que varios sectores de aficionados del Middlesbrough dedicaron cánticos en contra, son decimoctavos en la Premier League, tres puntos por encima del colista y a tres del Crystal Palace, equipo que marca la salvación.