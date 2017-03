Simeone: "En las críticas no futbolísticas hay mala leche"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este sábado que en las críticas que "no vayan basadas en lo futbolístico hay mala leche" y recordó las dificultades que ha sufrido el equipo en esta temporada, por lo que dijo que si logra el objetivo sería otro año "magnífico".

"La esencia creo que no ha cambiado, porque siempre trabajamos de la misma manera y siempre hemos competido muy similarmente en casi todos los años. Es normal que cambian los futbolistas, que las características de los jugadores varían y que con las características variantes hemos estado cuartos, final de Champions, terceros, quintos la primera temporada...", repasó el técnico.

"¿Y las críticas cómo no van a estar? Siempre tienen que estar mientras sean referidas a lo futbolístico. Mientras las críticas no vayan basadas en lo futbolístico hay mala leche y, cuando hay mala leche, rápidamente se ve la gente que es mala. Por eso mismo no hace falta ni nombrarlas", recalcó Simeone antes del entrenamiento.

¿Es la temporada más difícil? Le preguntaron minutos antes durante la rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. "Ya con el final de la campaña pasada perdiendo la final (de la Liga de Campeones) por penales no fue fácil, el arranque nos encontró con la lesión de Augusto, el proseguir en la Liga nos encontró con que Tiago no se pudo recuperar bien en las condiciones que nosotros hubiésemos imaginado y querido y él también...", respondió.

"Siguiendo en la Liga nos encontramos con la lesión de Oblak, que lo dejó dos meses fuera, y siguiendo con alguna cosa que se me puede escapar hemos tenido dificultades para tener regularidad. Por eso mismo, para mí esta temporada es la más linda de todas, porque si logramos entrar en el objetivo con todas las dificultades que hemos tenido y seguimos teniendo hablará de otro año magnífico", expresó.

"Porque las dificultades han estado. Uno se tiene que reponer y buscar soluciones y las intentamos hacer, pero este año estaría muy bueno terminar bien porque sería tremendamente importante", añadió el técnico argentino, que declaró que "siempre todos los años no son iguales", que han competido siempre "muy bien" y "sobre todo llevando los objetivos a mejor puerto demasiado temprano".

"Recuerdo que después de haber perdido la final en Lisboa y haber ganado la Liga ese año, el tercer puesto del año siguiente lo conseguimos en la última fecha en Granada, o sea que nunca fue simple este tercer puesto. Pero lo que veo es que este año tenemos futbolistas con características diferentes y jugadores más jóvenes de los que teníamos en otros momentos y todo eso lleva un tiempo".

"Está claro que vivimos bajo una responsabilidad de exigencia enorme, de la que no nos ausentamos para nada, sino que la vivimos y la tratamos de llevar adelante, pero la realidad es que este año es difícil, con un montón de situaciones que se fueron dando durante el andar, y sería maravilloso ante todas estas dificultades seguir estando ahí compitiendo como lo estamos haciendo", continuó Simeone.

Es el Atlético más goleado de la era Simeone. "A mí me preocupa todo. Me preocupa cuando el equipo no logra tener situaciones de gol, cuando recibimos goles, cuando podemos jugar mejor en algún partido, cuando jugamos bien que no nos relajemos para poder seguir en la misma línea... En realidad, siempre estoy preocupado", dijo.

Centrado en el "día a día", que actualmente es la quinta posición por la victoria del viernes de la Real Sociedad ante el Betis (2-3), pendiente del encuentro del Atlético contra el Valencia, Simeone esperó que su conjunto lo haga "de la mejor manera posible" este domingo "para seguir compitiendo por los objetivos" marcados.

"Está claro que, por una cuestión de números, está más cerca ser cuarto que tercero. También nos indica la Liga que esto es muy largo, quedan muchos partidos, son muchos puntos y está claro que el margen de error empieza a ser cada vez menos, pero no nos vamos a alejar de nuestro pensamiento, que es intentar hacer el mejor partido posible mañana ante el Valencia", prosiguió el entrenador.

"El Valencia está bien, recuperó sobre todo con la llegada de Zaza y la inclusión de Orellana ofensivamente muchas más variantes para poder atacar. Me gusta muchísimo Soler, que está jugando en el medio; mucha valentía, soltura, buena llegada de segunda línea, un jugador con juventud y que le ha dado al equipo juego y llegada en mitad de campo. Y eso habla de que vamos a enfrentar a un rival que está bien y que va a pedir que estemos en un buen nivel", analizó.