Bruscolotti: "La hinchada del San Paolo ayudará muchísimo al Nápoles"

Roma, 4 mar (EFE).- El excapitán del Nápoles Giuseppe Bruscolotti asegura que la hinchada del estadio San Paolo "ayudará muchísimo" al club italiano el próximo martes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que los napolitanos buscan una hazaña.

Bruscolotti admitió en una entrevista con Efe que confía en una "gran actuación" del Nápoles ante su público, aunque reconoció que su exequipo se medirá con "los mejores del mundo en este momento".

"La hinchada del San Paolo ayudará muchísimo al Nápoles. Jugar ante esa afición te empuja, te carga de motivaciones y espero que haya un ambiente como el que viví yo cuando nos enfrentamos al Real Madrid en 1987", afirmó el exjugador del Nápoles.

El italiano se refirió al duelo de vuelta de la entonces denominada Copa de Europa en el que el Nápoles, tras perder 2-0 en el estadio Santiago Bernabéu, empató a uno contra el Madrid del técnico holandés Leo Beenhakker ante más de 80.000 espectadores.

"A nosotros nos empujaron muchísimo y jugamos una gran primera mitad. Habíamos marcado el primer gol y lo estábamos haciendo muy bien. Pero luego empató (el español, Emilio) Butragueño y terminó con nuestras opciones de remontar. Encarriló el partido para el Madrid", explicó.

Bruscolotti dijo que el próximo martes se sentará en la tribuna del San Paolo para ver al conjunto del que fue capitán en 1987 medirse contra el club blanco y mostró su deseo de que los "azzurri" protagonicen una "gran actuación".

"Esperemos que el Nápoles haga una gran actuación. Juega contra los mejores del mundo en este momento y hará falta una prestación de gran nivel. Obviamente será complicado poder remontar pero hace falta disfrutar de ese partido", afirmó.

El exdefensa opinó que los "azzurri" necesitan concentrarse en "jugar a su manera", sin dejarse condicionar por la idea de lograr una hazaña.

"La hazaña es complicada, pero el Nápoles tiene que creer en sí mismo. Tiene que jugar a su manera porque es un partido prestigioso, ante un gran rival. No hace falta pensar en el resultado o en la remontada. Hay que pensar en hacer una gran actuación", señaló.

Preguntado sobre cómo vio al conjunto del técnico Maurizio Sarri en el choque de ida, perdido 1-3 en el Bernabéu, Bruscolotti consideró que el Nápoles pagó "un poco de miedo" y no logró defender su ventaja.

"Podía gestionar mejor su ventaja, se había adelantado pero luego no lo aprovechó, estuvo un poco lento, quizás le dio un poco de miedo y tuvo poca lucidez. En todo caso también hay que reconocer el valor del Real Madrid", dijo.

"Ellos reaccionaron bien, presionaron alto y remontaron. El 3-1 es un resultado que puede pasar cuando juegas en el Bernabéu", agregó.

En sus respuestas, Bruscolotti hizo referencia en varias ocasiones al duelo de 1987 y mostró además su admiración por Butragueño.

"El Buitre era un gran jugador, un delantero rapidísimo. Era determinante en los balones que pasaban por el área de penalti, estaba siempre listo en entender el juego y en aprovechar sus ocasiones. Lo demostró también en Nápoles", aseguró.

Varios exfutbolistas del club italiano lamentaron en el pasado la actitud de la plantilla del Real Madrid en los encuentros de 1987, pero Bruscolotti restó importancia a esos acontecimientos destacando que se trata de cuestiones que "no tienen nada que ver con el fútbol".

"Hay cosas que pueden pasar en un partido de fútbol. Obviamente hay palabras e insultos que es mejor evitar. Pero no quiero pensar en eso, prefiero recordar las cosas buenas que pasaron. Es mejor recordar eso y no pensar en cosas que no tienen nada que ver con el fútbol", señaló.