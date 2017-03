Estados Unidos: Arnold Schwarzenegger pierde el pulso con Donald Trump y deja el show The Celebrity Apprentice

AFP

Arnold Schwarzenegger y Donald Trump han tenido distintos choques a propósito de la audiencia del programa Celebrity Apprentice.

El show de la cadena NBC The New Celebrity Apprentice busca nuevo presentador.

El actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger anunció este viernes que no volverá ser el anfitrión del programa por considerar una carga demasiado pesada la implicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una entrevista con la publicación Empire , el actor austríaco-estadounidense alegó que los malos datos de audiencia se deben a la aparición del nombre de Trump en los créditos como productor ejecutivo.

Dijo que le gustaría trabajar en "un programa que no tenga esa carga" .

Schwarzenegger sostuvo que el sentimiento anti-Trump en redes sociales hizo que bajara la audiencia del programa, con el que se estrenó el pasado 2 de enero.

La temporada presentada por Arnold Schwarzenegger concluyó el pasado 13 de febrero.

"Cuando la gente se enteró de que Trump todavía estaba involucrado como productor ejecutivo y que recibía dinero del programa, la mitad empezó a boicotearlo" , opinó el ex Mister Universo.

"No se trata del programa, porque todas las personas con las que me he encontrado decían: 'Me fascina el show pero lo apagué en cuanto vi el nombre de Trump en los créditos'", contó Schwarzenegger.

"Estamos en un período de mucha polarización y creo que el programa quedó atrapado en medio de todo esto", agregó, dejando claro que no aceptaría volver a presentarlo.

Choques con Trump

Trump, que dejó el programa para postularse a la presidencia de Estados Unidos, ha ridiculizado en varias ocasiones a su sucesor televisivo.

En enero, Trump se refirió en Twitter a los datos de audiencia del programa y el pasado 2 de febrero, en un solemne evento de oración en Washington DC, Trump pidió burlonamente que la gente rezara por Arnold, "por esos índices de audiencia".

Trump incluso se refirió a la baja audiencia del programa en comparación con los datos de cuando él lo presentaba.

Y añadió que el programa se había ahogado "en comparación con la máquina de las audiencias, DJT" , en referencia a sus iniciales.

En aquella ocasión, Schwarzenegger respondió a Trump a través de un video en el que le proponía que intercambiaran sus puestos.

"Oye, Donald, tengo una gran idea: ¿por qué no intercambiamos puestos? Tú te encargas de la televisión porque eres todo un experto en ratings y yo me hago cargo de tu trabajo. Y así, la gente podrá por fin volver a dormir plácidamente".

Trump hizo popular su manera de despedir a los concursantes.

Disminución del interés por el programa

La temporada 15 del programa, que concluyó el pasado 13 de febrero, tuvo una media de unos cinco millones de espectadores por episodio.

El presidente y magnate neoyorquino se había convertido en la cara reconocida del programa en las 14 ediciones anteriores.

Alrededor de 20 millones de personas fueron espectadores regulares de la primera temporada antes de que las cifras bajaran hasta los seis millones que vieron el último programa presentado por Trump.