Presidente Santos pide retirar colados del Sisben

El presidente de la República juan Manuel Santos le pidió al director del Departamento Nacional de Planeación Nacional Simón Gaviria, revisar e identificar a los ciudadanos que están colados en el Sisben y que no han permitido el ingreso de campesinos y ciudadanos por falta de cupo

“En la medida en que el Sisben más exacto, en su medición vamos hacer más efectivos, si el Sisben está lleno de colados, de gente que realmente no lo necesita, no solamente estamos gastando recursos en donde no nos os deberíamos estar gastando, si no que estamos quitando recursos aquellos que realmente si lo necesitan. Muy importante que se pueda reiterar” dijo el mandatario de los colombiano en el marco de la instalación de le mesa de pobreza que se realizó en la Casa de Nariño.

Según el director de Planeación Nacional Simón Gaviria, van más de 362.000 personas identificadas que deben ser depuradas del Sisben y que se habían podido identificar casos de personas que tienen sueldos de $10 millones.