Trump vincula a demócratas con Rusia mientras fiscal general sigue en la mira

El presidente de EE.UU., Donald Trump, trató hoy de vincular a los demócratas con Rusia mientras su fiscal general, Jeff Sessions, sigue en la mira por sus contactos con Moscú y su vicepresidente, Mike Pence, recibe críticas por haber usado un correo electrónico privado cuando era gobernador de Indiana.

Washington, 3 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, trató hoy de vincular a los demócratas con Rusia mientras su fiscal general, Jeff Sessions, sigue en la mira por sus contactos con Moscú y su vicepresidente, Mike Pence, recibe críticas por haber usado un correo electrónico privado cuando era gobernador de Indiana.

A través de su cuenta personal de Twitter, Trump abogó por una "investigación inmediata" de los lazos del líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, con Rusia y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

En su tuit, Trump hizo esa petición acompañada de una fotografía en la que aparecen juntos Putin y Schumer, a quien tildó de "hipócrita total".

La foto en cuestión es de septiembre de 2003 y fue tomada en Nueva York, en la primera gasolinera en esa ciudad de la compañía rusa Lukoil.

El senador respondió al presidente, también en Twitter, casi de inmediato y le dijo que no tiene ningún problema en hablar de ese contacto que tuvo "con Putin y sus asociados" en 2003 y que ocurrió "a la vista de prensa y público", al retar a Trump y a su equipo a hacer "lo mismo" sobre sus encuentros y conexiones con funcionarios rusos.

El llamado de Trump a investigar a Schumer se produce en medio del escándalo por los contactos con Rusia de Sessions, cuyo cargo equivale en otros países al de un ministro de Justicia.

Cuando era senador y asesor de la campaña electoral de Trump, Sessions se reunió dos veces con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, en los meses previos a los comicios presidenciales del pasado noviembre en EE.UU. y en plena tormenta por la supuesta injerencia de Moscú en los mismos.

Durante el proceso en el Senado sobre su confirmación como nuevo fiscal general y al ser preguntado por eventuales contactos con el Kremlin, Sessions ocultó esos encuentros con Kislyak al considerar, según alega ahora, que fueron en su condición de senador y no como asesor de la campaña de Trump.

Ante las críticas suscitadas, Sessions dio una rueda de prensa este jueves para anunciar que se apartará de la investigación de su departamento, el de Justicia, sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones para dañar con ataques cibernéticos a la entonces candidata Hillary Clinton y favorecer a su rival, el ahora presidente Trump.

En un comunicado paralelo a su intervención ante los medios, Sessions detalló haber decidido "inhibirse de cualquier investigación existente o futura sobre cualquier asunto relacionado de alguna manera con las campañas del presidente de Estados Unidos".

Durante un desayuno organizado por el diario digital Politico, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó de "insuficiente" y "totalmente inaceptable" la decisión de Sessions.

A juicio de Pelosi, el hecho de que Sessions haya decidido apartarse de esas investigaciones es "una admisión" de que él sabe que no actuó bien al ocultar ante el Senado sus contactos con el embajador ruso, así como "un reflejo de la débil autoridad moral" del Gobierno de Trump.

Tras haber subrayado su "total confianza" en Sessions, Trump dijo este jueves en otro tuit que su fiscal general podría haber sido más preciso en sus respuestas sobre Rusia en el Senado, pero fue sin intención y "no hizo nada malo".

Junto con la polémica en torno a Sessions, que tanto Trump como el Kremlin han coincidido en atribuir a una "caza de brujas" contra el Gobierno del magnate, en las últimas horas las críticas han sido para el vicepresidente Pence tras saberse que usó su cuenta personal de correo electrónico para asuntos sensibles y de seguridad nacional cuando era gobernador de Indiana.

El periódico local The Indianapolis Star tuvo acceso a 29 páginas de correos enviados por Pence desde su cuenta personal en los que se comunicaba con altos asesores sobre asuntos que iban desde la seguridad en la residencia del gobernador hasta ataques terroristas.

Durante la campaña electoral, Pence se mostró muy crítico con la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, por el uso que hizo de su cuenta de correo personal mientras era secretaria de Estado entre 2009 y 2013 para compartir información clasificada.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders, subrayó hoy que no se pueden comparar ambos casos, ya que Pence, como gobernador, estaba sujeto a la ley de Indiana, no a la federal, no manejó información clasificada y ordenó que todos sus correos fueran archivados, a diferencia de Clinton, "que perdió por lo menos 30.000".