Formación siria dice próxima ronda grupos tratarán en paralelo todos asuntos

La plataforma opositora siria Grupo de El Cairo dijo hoy que el proceso de negociación auspiciado por la ONU ha ganado "impulso" en Ginebra y que la próxima ronda se celebrará en grupos de trabajo para abordar en paralelo todas las cuestiones.

El jefe de la delegación de la plataforma, Jihad Makdissi, señaló en rueda de prensa que la próxima ronda, que se celebrará probablemente aún en marzo, se tratarán "en paralelo" las tres cuestiones definidas en la resolución 2254 de la ONU, y "quizás de una más", la lucha contra el terrorismo, como exige el régimen.

Esta resolución prevé la creación de un Gobierno creíble, inclusivo y no sectario, un calendario para la elaboración de una nueva Constitución y unas elecciones libres y justas.

"Hemos venido invitados por el enviado especial para Siria, Staffan de Mistura, y la carta incluía tres puntos. No hemos venido con ninguna precondición y si otro punto es añadido no tenemos ningún problema. No lo objetamos", recalcó Makdissi.

El Gobierno insiste en abordar la lucha contra el terrorismo.

Para la Comisión Suprema para las Negociaciones (CSN) sin embargo no lo ve necesario y prioriza la discusión sobre la transición.

Estas "cestas" de cuestiones se negociarán en paralelo, dado que es "un paquete", y el punto de la lucha antiterrorista "figura en las provisiones de la resolución 2254", explicó.

"Si las conversaciones finalizan hoy como está previsto, les puedo recordar que De Mistura ya dijo desde un principio que no espera una solución inmediata", señaló Makdissi.

"Pero hemos logrado un impulso y si Dios quiere esta ronda será el fin de los asuntos procedimentales para que podamos entrar en la próxima ocasión que podría darse pronto, alcanzar un progreso sustancial", recalcó.

Makdissi recalcó que si bien el Grupo de El Cairo es "independiente", se coordina con el Grupo de Moscú y con el de Riad, integrada en la CSN, la principal alianza opositora, y que la cuestión procedimental "han sido aceptado por todos", si bien admitió que hay discusiones y sugerencias y que el cuarto punto del terrorismo puede ser incluido aún en la agenda.

Dijo que el asunto del terrorismo "es importante que se aborde, pero al igual que la transición política", y dejó claro que de momento no se ha entrado en ninguna de las cuestiones.

"Eso se hará en la próxima ronda, siempre y cuando se haga de manera paralela", señaló, y añadió que el "mejor escenario sería tener en frente en una misma mesa al Gobierno", que, dijo, tiene de alguna manera la "clave" en la mano a la hora de sacar este proceso adelante o no.

"El peor escenario serían conversaciones indirectas, pero espero que eso no ocurra", sostuvo Makdissi.

"Esperamos que el nuevo impulso que se ha generado prospere; esperamos que podamos lograr una continuidad para llegar a una transición política sin precondiciones. Si la comunidad internacional es seria acerca del proceso, habrá progreso", afirmó.