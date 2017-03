May acusa al Gobierno escocés de estar obsesionado con la independencia

La primera ministra británica, Theresa May, acusó hoy al Gobierno escocés de la ministra principal, Nicola Sturgeon, de centrarse con "visión de túnel" en la independencia en detrimento de otras necesidades de la autonomía.

May arremetió contra el gobernante Partido Nacionalista Escocés (SNP) en una entrevista con la cadena pública británica BBC, antes de participar más tarde en Glasgow en el congreso del Partido Conservador de Escocia.

Según se ha adelantado, en esa cita dejará claro que mantener a la nación histórica dentro del Reino Unido con vistas al "brexit" es una "prioridad personal" suya, al tiempo que subrayará su compromiso por hacer que la autonomía se beneficie de la salida de la Unión Europea (UE).

"No puedo evitar pensar que el SNP tiene visión de túnel sobre la independencia. En realidad, pienso que lo que la gente quiere es que el Gobierno del SNP se ocupe de los asuntos que requieren atención a diario", dijo a la BBC May, que advirtió que "la política no es un juego".

"Asuntos como el estado de la economía, la reforma de las escuelas... La educación en Escocia solía ser referencia, pero desafortunadamente en los últimos años hemos visto como eso se ha deteriorado", añadió.

Sturgeon ha advertido de que podría convocar un segundo referéndum de independencia en la región si el Gobierno de Londres no atiende a sus peticiones de cara al "brexit", puesto que los escoceses votaron por amplia mayoría el pasado 23 de junio a favor de permanecer en la UE.

El Gobierno escocés ha presentado un detallado plan para mantener a Escocia dentro del mercado único, que May aseguró hoy que está "examinando".

"Trabajamos con ellos en esos planes, hay cuestiones que han planteado que hemos incorporado", afirmó.

May insistió en que negociará con Bruselas un acuerdo comercial "que funcione para todo el Reino Unido y, lo que es clave, que funcione también para Escocia".

Sobre las críticas a la gestión del SNP, Sturgeon recordó hoy a la dirigente conservadora que "no tiene mandato" en Escocia, donde los "tories" son desde las últimas elecciones la segunda fuerza política, por delante de los laboristas.

Condenó también que el Ejecutivo de Londres "ha endurecido su posición sobre el 'brexit'", a pesar de las "sustanciales concesiones" que ha hecho Edimburgo, en unas declaraciones recogidas por la BBC.

"Si la primera ministra cree que puede venir a Escocia a sermonear sobre dónde recae el poder, como sus predecesores 'tories', debe recordar esto: su Gobierno no tiene mandato en Escocia ni base democrática para sacarnos de Europa y del mercado único contra nuestra voluntad", aseveró.