No a internet y sin publicidad: el secreto de "Le Canard Enchaîné", la revista satírica centenaria que mantiene a raya a los poderosos de Francia El semanario satírico francés "Le Canard Enchaîné" es una publicación peculiar: no publica sus contenidos en internet, no contiene publicidad, solo consiste en 8 páginas semanales a dos colores y es propiedad de sus empleados. Con una tirada de alrededor de 500.000 ejemplares es uno de los medios más rentables del país y en las últimas semanas fue responsable de levantar el escándalo de presunta corrupción que afecta al ex primer ministro y candidato presidencial de la derecha, François Fillon. ¿Cuál es el secreto del éxito de este periódico centenario?