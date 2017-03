Ray Davies: Mi nuevo disco "tiene más de mí que muchos de 'The Kinks'"

El músico y compositor Ray Davies presentó hoy en Londres el que es su primer disco en solitario en casi una década, "Americana", y aseguró que este álbum tiene más de él que "muchos" de "The Kinks", banda que lideró de 1963 a 1996.

"Americana", que verá la luz el próximo 21 de abril, reúne 15 canciones inspiradas en la autobiografía homónima que el británico publicó hace cuatro años, en la que muestra la influencia e importancia que Estados Unidos ha tenido a lo largo de toda su vida.

"Cuando era un niño, América era el lugar donde todos los sueños se hacían realidad", explicó el cantante, de 71 años, en un encuentro con periodistas en los estudios Konk, fundados por los miembros de "The Kinks" en 1973 al norte de la capital británica y donde se ha grabado la totalidad del nuevo disco.

Los primeros temas del disco, "Americana", "The Deal" y "Poetry", recuerdan al estilo rockero de Davies en "The Kinks", tal como él mismo reconoció, mientras que otras como "Message From The Road", en la que comparte voz con Karen Gortberg, y "Poetry" son más lentas e intimistas.

Davies ha contado para este nuevo trabajo, el primero desde "Working Man's Café", de 2008, con la música de la banda de Minnesota "The Jayhawks", a la que escogió porque le gustaba mucho como sonaban "todos juntos".

De la producción se encargaron Guy Massey y John Jackson. Este último relató hoy Davies sabía antes de grabar "cómo quería que sonará exactamente el disco en su cabeza", y que tuvieron que trabajar a fondo en el estudio para "encontrar" ese sonido.

Preguntado por si considera este su mejor trabajo, el cantante manifestó que siempre piensa en lo último que ha hecho como "lo mejor", pero reconoció que grabarlo ha sido una experiencia "diferente" y "muy gratificante".

El nuevo álbum, en el que se incluyen además de las canciones dos temas que son hablados y relatan partes de la autobiografía del compositor, está plagado de referencias a ciudades estadounidenses y los sentimientos que le provocan.

"La cultura estadounidense es muy poderosa y dominante. Desde que veía las películas americanas en el cine de pequeño me fascinó", apuntó.

Aunque Davies declaró que parte de las canciones las compuso antes de que se publicara su autobiografía, esta sirve como "material de referencia" y "catalizador creativo" en el disco.

El británico se lanzó a escribir sus memorias después de vivir una experiencia cercana a la muerte cuando le dispararon por la calle en Nueva Orleans en 2004.

El álbum "Americana" contará este año con una segunda parte -aunque no se conoce la fecha exacta en la que saldrá al mercado- porque, tal como reveló Davies, no cabía "todo el material" en un solo disco y le quedaban "historias por contar".

"Estoy cansado, pero muy emocionado con el disco", afirmó en los estudios Konk, que aseguró se convirtieron en su "segunda casa" mientras grababan.

Davies lanzó en 2010 el proyecto colaborativo "See my friends" con Bruce Springsteen, Mumford&Sons, Metallica y Spoon, y en 2012 actuó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

Además, en 2015 recibió el premio Olivier al "Mejor Nuevo Musical" por "Sunny Afternoon", con música y letras suyas, y próximamente será designado Caballero del Imperio Británico por sus servicios al mundo del arte.

Es uno de los compositores más aclamados de los últimos 50 años y su banda "The Kinks" está reconocidoacomo uno de los grupos de rock más importantes e influyentes de todos los tiempos.

Cinco de los discos del grupo, que se separó en 1996, se encuentran incluidos en la lista "Los 500 mejores álbumes de la historia" de la revista "Rolling Stone".