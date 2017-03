Ashley Tisdale se siente presionada "por ser perfecta" tras rumores de un embarazo

La actriz y cantante Ashley Tisdale ha sido la última víctima de la obsesión de Hollywood por el aspecto físico de sus estrellas, que mide además siguiendo unos cánones de belleza irreales.

Después de especularse con la posibilidad de que la intérprete de 31 años pudiera estar esperando su primer hijo junto a su marido Christopher French tras su aparición en la fiesta que organizó Elton John para ver la gala de los Óscar, ella no ha dudado en salir al paso de los rumores para aclarar, primero, que no está embarazada, e ironizar además sobre la 'amabilidad' con la que se ha juzgado su forma física.

"La presión por ser perfecta es muy dura. No, no estoy embarazada, sencillamente estoy feliz y no he sido estricta con mi dieta, pero gracias por recordármelo", escribió en su cuenta oficial de Twitter, visiblemente molesta por los comentarios que inundaron las redes sociales acerca de la silueta, quizás algo más curvilínea de lo habitual, que lució en el evento.

Consciente de la responsabilidad que tiene como figura pública e ídolo juvenil, la actriz de 'High School Musical' también quiso mandar un importante mensaje a sus seguidores más jóvenes animándoles a no escuchar a sus detractores ni a los troles.

"Haz lo que crean que no puedes lograr", publicó en otro tuit en la misma red social, antes de compartir un artículo de 'Hello Giggles' que alaba la forma en que había sabido lidiar con quienes le faltaron al respeto.

No es la primera vez que la artista aprovecha su estatus de celebridad para defender la importancia de aceptarse a uno mismo sin sucumbir a la presión social, algo que ha hecho en más de una ocasión en los vídeos que comparte en su canal de YouTube y en los que ofrece consejos de belleza.