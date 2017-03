La literatura cinematográfica arrasa en Estados Unidos

La reciente entrega de los Óscar ha dado un impulso a las novelas adaptadas para el cine, que arrasan en la lista de superventas de Estados Unidos, donde "The Shack" lidera la de ficción y "Hidden Figures" la de no ficción.

La misteriosa y religiosa "The Shack", con Sam Worthington y Octavia Spencer, se estrena hoy y la expectación por su estreno se refleja en las ventas de la novela de William P.Young en la que se basa. Mientras que "Hidden Figures", que se fue de vacío de los Óscar es una historia real de desigualdad y ciencia que arrasa tanto en los cines como en las librerías.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Elefant" - Martin Suter (Diogenes).

2.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

3.- "Die Geschichte eines neuen Namens" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

4.- "4 3 2 1" - Paul Auster (Rowohlt).

No ficción:

1.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

2.- "Wer wir waren" - Roger Willemsen (S. Fischer).

3.- "Penguin Bloom" - Cameron Bloom; Bradley Trevor Greive (Knaus).

4.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach (Ediciones B).

3.- "La Razón de Estar Contigo" - Bruce W. Cameron (Roca Editorial).

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón (Planeta).

No ficción:

1.- "Pablo Escobar In Fraganti" - Juan Sebastian Marroquin Santos (Planeta).

2.- "Ellas" - Daniel López Rosetti (Planeta).

3.- "Así me cuido yo" - Marina Borensztein (Planeta).

4.- "Usar el Cerebro" - Facundo Manes Favoritos (Planeta)

Fuente: Yenny/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

2.- "Quatro Vidas de Um Cachorro - Capa do Filme" - W. Bruce Cameron (Harper Collins Brasil).

3.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

4.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Novos Caminhos, Novas Escolhas" - Abilio Diniz (Objetiva).

2.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

3.- "O Diário de Anne Frank" - Otto H. Frank y Mirjam Pressler (Record).

4.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B).

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta).

3.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva - (Penguin Random House).

4.- "El motel del voyeur" - Gay Talese - (Penguin Random House).

No ficción:

1.- "Mundos invisibles" - Elsa Arango - (Penguin Random House).

2.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House).

3.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco - (Penguin Random House).

4.- "Ante todo no hagas daño" - Henry Marsh - (Oceano).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

2.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

3.- "Asíntota" - Carlos Miguel Cortes (Planeta).

4.- "El monarca de las sombras" - Javier Cercas (Random House).

No ficción:

1.- "Imperiofobia y la leyenda negra" - María Elvira Roca Barea (Siruela).

2.- "Ibex 35" - Ruben Juste (Capitán Swing).

3.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar).

4.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Shack" - William P. Young (Windblown Media).

2.- "Devil in Spring" - Lisa Kleypas (Avon).

3.- "Big Little Lies" - Liane Moriarty (Berkley).

4.- "A Man Called Ove" - Fredrik Backman (Washington Square).

No ficción:

1.- "Hidden Figures" - Margot Lee Shetterly (Morrow/HarperCollins).

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins).

3.- "Killing the Rising Sun" - Bill O'Reily y Martin Dugard (Holt).

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Harper/HarperCollins).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard).

2.- "L'amie prodigieuse T.2; le nouveau nom" - Elena Ferrante (Gallimard).

3.- "L'horizon a l'envers" - Marc Levy (Pocket).

4.- "La fille du train" - Paula Hawkins (Pocket).

No ficción:

1.- "Votre santé sans risque" - Frédéric Saldmann (Albin Michel).

2.- "Décadence" - Michel Onfray (Flammarion).

3.- "L'avenir en commun: le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

4.- "Guide rouge; France ; hotels et restaurants" - Collectif Michelin (Michelin).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Le notti bianche", Fedor Michajlov Dostoevskij (Ed. Sanpaolo).

2.- "Le cronache dell'Accademia. Shadowhunters", Cassandra Clare (Mondadori).

3.- "Qualcosa", Chiara Gamberale (Longanesi).

4.- "Animali fantastici e dove trovarli", J. K. Rowling (Salani Editore).

No ficción:

1.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita", Alessandro D'Avenia (Mondadori).

2.- "L'interpretazione dei sogni", Sigmund Freud (Newton Compton).

3.- "La paranza dei bamnini", Roberto Saviano (Feltrinelli).

4.- "La scimmia nuda", Desmond Morris (Bompiani).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa (Alfaguara).

3.- "Todas las palabras que no he dicho" - Veronique Poulain (Nube de Tinta).

4.- "El chico de las estrellas" - Chris Puello (Destino).

No ficción

1.- "Los dragones del edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana" - Carl Sagan (Booket).

2.- "Brevísima historia del tiempo" Sthepen W. Hawking (Booket).

3.- "Mandalas y otros dibujos zen para colorear" Francisco Rodríguez Esteban (Planeta).

4.- "Últimos testigos de la segunda guerra mundial" - Svetlana Alexievich (Debate).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora).

2.- "Larga quem não te agarra" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora).

3.- "Vaticanum" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva).

4.- "A Amiga Genial" - Elena Ferrante (Relógio D'Água).

No ficción:

1.- "Quinta-feira" - Aníbal Cavaco Silva (Porto Editora).

2.- "Ioga para Corrigir a Visão" - Kazuhiro Nakagawa (Pergaminho).

3.- "As Minhas Aventuras no País dos Sovietes" - José Milhazes (Oficina do Livro).

4.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

Fuente: Libraría Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Norse Mythology" - Neil Gaiman (Bloomsbury).

2.- "My Not So Perfect Life" - Sophie Kinsella (Bantam Press).

3.- "Backstabber", Kimberley Chambers - (HarperCollins).

4.- "Paris for One and Other Stories" - Jojo Moyes (M Joseph).

No Ficción:

1.- "How It Works: The Husband" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph).

2.- "Five on Brexit Island" - Bruno Vincent (Quercus).

3.- "Fragile Lives" - Stephen Westaby (HarperCollins).

4.- "Quantum Mechanics" - Jim Al-Khalili (M Joseph).

Fuente: "The Sunday Times".