Disney revela donde rodará la próxima entrega de Star Wars

Disney podrá rodar parte de la próxima entrega de "Star Wars" en el sur de la isla española de Fuerteventura (Atlántico)

De esta manera, los paisajes desérticos y arenosos de Fuerteventura serán escenario de la película centrada en la juventud de uno de los personajes centrales de la saga, el contrabandista Han Solo, al que en la trilogía original interpretaba Harrison Ford.

El Cabildo de Fuerteventura anunció que ha concedido un permiso de rodaje a Disney y a la productora canaria Sur Film, que en los últimos años se ha ocupado en el archipiélago canario de superproducciones como "In the Heart of the Sea" o "Jason Bourne".

Aunque no precisó de qué película se trata, aseguran que será será el segundo Spin-Off de la saga original -el primero fue "Rogue One" (2016).