Festival de Cine de Miami: un destino de película para filmes iberoamericanos

Miami (EE.UU.), 3 mar (EFE).- El Festival de Cine de Miami arranca hoy cargado de propuestas para todos los gustos, con 130 películas de 40 países, 22 de ellas estrenos mundiales, y convertido en una cita clave para la creciente cinematografía iberoamericana, que busca distribución y visibilidad en este país.

El festival, que se inaugura esta noche con la cinta "Norman: The Moderate Raise and Tragic Fall of a New York Fixer", dirigida por Joseph Cedar y protagonizada por Richard Gere, se mantiene en su trigésimo cuarta edición fiel a un estilo propio, que combina una amplia y variada programación con galas que atrapan el interés de cineastas y estrellas de la gran pantalla.

Gere, de 67 años y dos veces nominado al Oscar, estará presente hoy en la proyección del filme con el que se inaugura el certamen.

Durante diez días esta fiesta del cine destapará la magia del séptimo arte desde una perspectiva creativa, plural y sorprendente, con especial presencia del cine iberoamericano, que en esta edición presenta un total de 70 películas.

"Este festival es la gran puerta de entrada del cine iberoamericano en Estados Unidos en busca de distribuidores y agentes internacionales, y este año hemos seleccionado 70 películas" en español, dijo a Efe Eloísa López, directora de programación.

Es un hecho que, con cada nueva edición, el "cine iberoamericano va ganando más peso hasta convertirse hoy en una parte fundamental del festival, un cine que ha pasado por una transformación y crecimiento enorme en los últimos años en Latinoamérica", explicó.

En esta edición se prevé superar la afluencia de 2016 y llegar a los 70.000 espectadores, un tirón del que es en buena parte responsable el cine de habla española, un cine "al que el público de Miami le tiene mucho cariño y lo busca con gran interés".

Este interés no ha pasado desapercibido a los distribuidores estadounidenses, quienes, "desde hace unos años, le prestan una mayor atención". De hecho, apuntó López, en los últimos meses "se han cerrado contratos de distribución de varias películas latinoamericanas que se van a proyectar" en la cita de Miami.

Este es el caso de la coproducción chileno-francesa "Jesús", del director chileno Jesús Fernando Guzzoni, o el segundo largo del colombiano-canadiense Juan Andrés Arango, "X Quinientos".

Producido y patrocinado por el Miami Dade College (MDC), el festival reunirá a unos 400 profesionales del mundo del cine en una ambiente de celebración y optimismo.

Uno de los ejes de la cita lo conforman la treintena de largos del certamen HBO Ibero-American Competition, entre los que sobresalen estrenos mundiales como el thriller argentino-brasileño "The Death of Marga Maier", de la directora Camila Toker, o "El Pampero", una coproducción argentino-uruguaya-francesa, de Matías Luchessi, también llena de suspense.

Otro thriller de esperado estreno mundial es "El otro hermano" ("The Lost Brother"), coproducción argentino-uruguaya-española del director uruguayo Adrián Caetano, que se presenta en la sección Knight Competition.

La sección "Made in Cuba" presenta tres películas de jóvenes directores de la isla: "Conectifai" ("Connection"), de Zoe García; "Great muy bien", de Sheyla Pool, y la cubano-colombiana "Casa a la venta", de Emanuel Giraldo Betancur.

Ya un clásico, la sección "Knight Competition" reúne una veintena de filmes que compiten por un premio de 30.000 dólares, del que la mitad se destina a la distribución y promoción de la película ganadora.

Destacan en este apartado "El hombre de las mil caras" ("Smoke & Mirrors"), una producción hispano-francesa dirigida por el cineasta español Alberto Rodríguez.

Otro largos esperados son el drama "El Amparo", que compite en la sección HBO Ibero-American Competition, dirigido por el venezolano Rober Calzadilla, o la comedia "A Change of Heart", de Kenny Ortega, en estreno mundial.

El certamen incluye también la presentación de una treintena de documentales, entre otros "Embargo", una producción anglo-española dirigida por la cineasta y empresaria del mundo de la moda Jeri Rice, en la que explora la larga historia del embargo estadounidense a la isla.

O el conmovedor "Serenade for Haiti", dirigido por el estadounidense Owsley Brown, que narra la historia de un grupo de niños que estudia música en un humilde conservatorio de Puerto Príncipe, la capital haitiana.

El Festival de Cine de Miami celebrará su clausura poniendo un broche de oro a la Gala de la Noche de Premiación: la proyección de la hilarante comedia "Es por tu bien", del director español Carlos Therón, protagonizada por José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo.