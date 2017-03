La razón por la que Mabel Lara se retira del canal Caracol

Mabel Lara presentadora de Noticias Caracol del medio día decide dejar el canal, luego de nueve años, para embarcarse a nuevos proyectos.

La presentadora quien desde hace un año está presentado el noticiero desde Cali, decisión que tomó para estar más cerca de su esposo César Galviz, actual gerente de Telepacífico, trabajará hasta el 15 de marzo.

Además de que Lara confirmará a este portal, la misma presentadora lo comunicó por medio de su cuenta de Facebook “Después de nueve años he decidido dejar mi casa Caracol y emprender una nueva ruta, una que espero me lleve a volar más alto, a seguir creciendo con la firme esperanza de que Dios premia a los valientes y que he sido inmensamente feliz y bendecida. Gracias Caracol por tanto, bienvenidos los nuevos retos”.

Por otro lado, la presentadora expresó en la U FM de Univalle Estéreo “me voy ante una segunda propuesta que me hacen, no creo que me hicieran más, una hecha por Yamid Amat y Daniel Coronel en su franja estelar.” Y también comentó Mábel que seguirá viviendo en Cali, pero que estará viajando los fines de semana a Bogotá los días sábados, domingos y festivos para su nuevo trabajo.