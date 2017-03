Ed Sheeran estrena "Divide": "Creo que este disco es lo mejor que he hecho"

El cantante británico Ed Sheeran estrena hoy su tercer disco, "Divide", un trabajo que cree que es "diferente" y "lo mejor" que ha hecho en su carrera, según confesó en una entrevista a Efe en Londres.

Londres, 3 mar (EFE).- El cantante británico Ed Sheeran estrena hoy su tercer disco, "Divide", un trabajo que cree que es "diferente" y "lo mejor" que ha hecho en su carrera, según confesó en una entrevista a Efe en Londres.

El laureado vocalista y compositor ha escrito los doce temas que componen su nuevo y esperado álbum, de los cuales los dos sencillos "Castle on the Hill" y "Shape of you" ya han batido récords.

Ambas canciones se convirtieron en lo más escuchado en la plataforma musical Spotify a nivel mundial en su primer fin de semana de lanzamiento el pasado mes de enero y, a las dos semanas, ocupaban los dos primeros puestos en las listas de ventas de Reino Unido, un hito nunca alcanzado antes por ningún artista.

Sheeran reveló a Efe que "nunca" tarda más de una hora en escribir una canción, "simplemente me salen", agregó el inglés, quien no solo compone para él sino también para artistas de la talla de Justin Bieber -para quien escribió la aclamada "Love yourself", nominada a mejor canción del año en los últimos premios Grammy-.

El cantante, que acaba de cumplir 26 años, relató que se inspira en "la vida" para escribir.

"No pienso en buscar la inspiración, sino que me baso en cosas cotidianas, del día a día", puntualizó.

El artista admitió que solía pensar que cuando una persona pasa por un "mal momento" es más propenso a escribir "mejores canciones de amor", pero que ahora ha desechado esa idea porque es "muy feliz" y sigue escribiendo buenas canciones.

"Tienes que estar abierto a la posibilidad de escribir canciones que no sean sobre lo roto que tienes el corazón", añadió, y, aunque reconoció que le "gusta mucho" hacer canciones lentas, resaltó que hay que "buscar el equilibrio".

"Si solo tuviera canciones lentas mis conciertos serían realmente aburridos", opinó.

Así, en "Divide" Sheeran intercala baladas, como "Perfect" -que declaró era su canción favorita del disco y definió como "una gran canción de amor"- con temas más rápidos y rítmicos como "Shape of you".

"Es bueno tener diversidad en los discos, no hacerlo todo igual", explicó, y manifestó que en este tercer trabajo las canciones y las letras son "más maduras" que en sus dos discos anteriores, "+" (2011) y "x" (2014), de los que ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo.

Sheeran aseguró no tener miedo al fracaso y contó que "la mejor" parte de su trabajo es levantarse cada día y hacer lo que le gusta, "música".

"Si no hubiera sido cantante hubiera sido compositor y si no trabajaría en la industria musical. Siempre algo relacionado con la música porque realmente es mi única pasión", detalló.

Además, respecto al "brexit" -o salida de Reino Unido de la Unión Europea- el inglés sostuvo que le "gusta" ser europeo, aunque añadió que entiende que haya gente que tenga "otros puntos de vista" y que es "importante comprender porque la gente piensa como piensa".

Sheeran ha sido galardonado a lo largo de su carrera con un American Music Award, un BBC Music Award, tres Brit, dos Grammy, un Ivor Novello, tres MTV Music Awards y un Premio 40 Principales, entre otros muchos, consagrándose así como uno de los artistas más importantes de su generación.