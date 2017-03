SXSW advierte a artistas extranjeros sobre deportación si incumplen contrato

La organización del festival South by Southwest (SXSW), que se celebra en Austin (Texas), ha advertido a los artistas internacionales sobre la posibilidad de que sean deportados de EE.UU. en caso de que incumplan las normas del evento.

En concreto, si SXSW descubre que un artista foráneo está tocando en un espectáculo que no forma parte del festival lo notificará a las autoridades de Inmigración, lo que puede resultar en una retirada del pasaporte, la deportación inmediata y no poder regresar a Estados Unidos durante un periodo largo de tiempo.

Así lo denunció hoy a través de Twitter Felix Walworth, componente de la banda estadounidense Told Slant, que adjuntó una foto de la cláusula en cuestión: "Después de releer este contrato que me envió SXSW he decidido cancelar la actuación de Told Slant en este festival", dijo.

La reacción del cantante no se quedó ahí, sino que pidió a todos los artistas que se unieran a él y cancelaran su participación en el SXSW para mostrar su disconformidad con esta política "radical".

Las actuaciones no oficiales durante la celebración de este evento son comunes, dado que los precios de las entradas al festival alcanzan los 2.000 dólares, por lo que los artistas internacionales tratan de aprovechar su tiempo en la capital de Texas actuando en el máximo de lugares posibles.

No obstante, los medios locales aseguran que esta cláusula no es una nueva adición al contrato de este año, pero que la coyuntura actual generada por las últimas decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a los inmigrantes ilegales hizo más sensible esta cuestión.

El director ejecutivo del festival, Roland Swenson, quiso salir al paso de las acusaciones y recordó en un comunicado que la dirección del SXSW se ha mostrado muy crítica con algunas de las órdenes ejecutivas de Trump, como la prohibición de entrada a Estados Unidos a personas de siete países de mayoría musulmana.

Aun así, reconoció que el lenguaje usado en este apartado en concreto del contrato parece "fuerte" dada la situación actual, y lamentó que uno de los artistas malinterpretase la cláusula y cancelase su actuación.

"Tenemos artistas de 62 países de todo el mundo que participarán en el festival y siempre hemos apoyado a la comunidad musical internacional", manifestó Swenson.

El directivo quiso aclarar que la violación de la ley de inmigración de Estados Unidos "siempre ha llevado a consecuencias potencialmente graves", por lo que actuar de manera ilegal en otros eventos paralelos al SXSW es motivo de sanción.

Swenson también dejó claro que la organización del evento nunca ha denunciado a artistas internacionales ante las autoridades de inmigración.

El festival de cine, música y tecnología SXSW reunirá este año en Texas durante diez días a unos 300.000 participantes, más de 2.200 artistas de todo el mundo y también gestores, cazatalentos y mánagers.