Cientos de galerías de treinta países se dan cita en el Armory de Nueva York

Nueva York, 2 mar (EFE).- Cientos de prestigiosas galerías de arte de una treintena de países se dan cita desde hoy en Armory, la mayor feria de Nueva York y una de las más importantes del mundo, en la que ven la luz miles de obras contemporáneas de artistas tanto consagrados como emergentes.

Con una superficie de más de 23.000 metros cuadrados situados en la zona industrial del oeste de Manhattan, Armory, que atrae a unos 60.000 visitantes cada año, tiene como objetivo servir de nexo para los distintos actores del mundo internacional del arte y crear diálogo e impulsar el patrocinio.

En concreto, 209 galerías internacionales acudieron a la edición de este año de Armory, fundada en 1994, de las cuales 71 no estuvieron presentes el año pasado.

Entre las más consagradas destaca Galleria Continua, Jeffrey Deitch, Levy Gorvy, Pace o White Cube, mientras que entre las más jóvenes despuntan Galerie Fons Welters o Instituto de Visión, de Colombia.

Una de las obras de arte estrella fue un prisma rectangular gigante de hormigón que levita y permanece suspendido en el aire sin ningún tipo de sujeción, y que además oscila levemente de un lado a otro.

Rodeado de un gran secretismo, escondido tras una gran cortina blanca cuando la obra necesita algún tipo de mantenimiento, "Drifter", como se ha bautizado la pieza, fue diseñada por Studio Drift, de Holanda, que se niega a explicar cómo han conseguido suspender este gran bloque de hormigón.

También atrajo muchas miradas la enorme obra de la extravagante artista japonesa Yayoi Kusama, de 87 años, compuesta por varias piezas rojas con lunares blancos de líneas curvas, similares a unas coloridas setas, dispuestas sobre una gran alfombra verde que simula el verde campo.

Por su parte, White Cube quiso exponer en su sección las obras de la galesa Cerith Wyn Evans, entre las que destacó su gran cartel luminoso "...later on they are in the garden...", de 2,3 metros de alto por 4,9 de ancho, que deslumbró a muchos de los asistentes con sus poéticas frases.

Armory contó asimismo con piezas de la artista yugoslava Marina Abramovich, con varias de sus fotografías mostradas en distintas galerías, como "The Scream", expuesta por Krizinger Vienna.

La galería española Casado Santapau presentó también las obras del pintor cubano Alexandre Arrechea y el alemán Gerold Miller, ambos con coloridas piezas en las que trabajan con formas geometría y de arquitectura.

"Este es el tercer año que venimos a Armory, y la verdad es que es una feria que funciona muy bien", dijo hoy a Efe la copropietaria de la galería madrileña, Concha Santapau, quien destaca la importancia del mercado estadounidense en el mundo del arte.

"Merece la pena completamente traer todas las obras hasta aquí", destacó la galerista, que apuntó que Armory es, después de las tres ferias Basel (Hong Kong, Basilea y Miami), una de las más destacadas del mundo.

"Solo hay que ver las galerías que asisten. Hay muy buenos nombres, y esta es una galería de calidad", agregó.

Por su parte, la galería colombiana Instituto de Visión presentó obras de dos destacados artistas latinoamericanos emergentes, el joven pintor también colombiano Sebastián Fierro y la escultora mexicana Ana Roldán.

"Armory tiene clientes que no transitan por las ferias internacionales normalmente", señala a Efe Beatriz López, directora artística de Instituto de Visión, quien afirma que esta reunión, que se extenderá hasta el domingo, da una gran visibilidad a artistas basados en Europa y que no son conocidos en el mercado americano.

La importante galería de Brasil Nara Roesler presentó también las obras de varios de sus artistas, como el brasileño Daniel Sanise, su compatriota Vik Muniz y el argentino Julio Le Parc.