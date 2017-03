Gobierno argentino destaca mejora de la competitividad del país en 2016

El ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, resaltó hoy que la competitividad del país mejoró en 2016 y se mostró optimista respecto a las perspectivas de crecimiento de la economía para este año, informaron fuentes oficiales.

"La competitividad de la Argentina hoy es mucho mejor que la que tuvimos en promedio en el año 2015, que es el punto de partida con el cual arranca este Gobierno", señaló Dujovne durante su intervención en el primer Foro de Inversiones de Mendoza (provincia del oeste del país), según transmitió el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Pese a que desde el sector empresarial crecen las voces que argumentan que el tipo de cambio respecto al dólar (que cotiza a 15,6 pesos por unidad) está bajo y ello perjudica la capacidad exportadora, el ministro pidió tener "una mirada amplia sobre la competitividad"

"La foto que tenemos hoy es mucho mejor que la que teníamos hace un año y medio atrás", recordó.

"Eso mirando el tipo de cambio real multilateral, si uno además incluye el impacto de la quita de retenciones a la exportación, que no solo grababa al agro todas las exportaciones industriales inclusive las regionales, tenían como mínimo una alícuota del 5 % y eso fue eliminado, eso tiene un impacto de casi 10 % ponderado para la canasta exportadora", continuó.

Dujovne también disertó sobre responsabilidad fiscal e incidió en que debe ser una preocupación compartida entre el Gobierno nacional y las provincias.

Con el elevado déficit fiscal (4,2 %) proyectado en el presupuesto 2017 como uno de los problemas más acuciantes para el Gobierno, el funcionario avanzó que el Ejecutivo quiere una nueva ley que restrinja el ritmo de incremento del gasto en función del crecimiento del Producto Interior Bruto (PBI).

"(El gasto fiscal) no baja nunca en términos de producto y entonces no se pueden bajar impuestos, no se puede bajar la presión impositiva", razonó.

"Queremos hacer lo mismo para la nación que para las provincias. No vamos a pedirles a las provincias algo que la nación no va a hacer. Nos tenemos que comprometer todos juntos a lo mismo: que es que el gasto corriente se mantenga constante en términos reales. Esa es la única manera de bajar la presión tributaria en la nación y en las provincias", dijo Dujovne.

También apuntó que será prioridad para el Gobierno este año la regulación de los mercados de capitales, con el desarrollo de una nueva ley.

"En esa ley hay herramientas que son vitales para que las pymes puedan financiarse, puedan crecer; la oposición lo comprende y creemos que es un proyecto que también puede generar un consenso transversal a todas las fuerzas políticas. Tenemos muchísimas expectativas en que esta ley, que es vital para que la Argentina crezca, pueda ser sancionada en dos o tres meses", expresó.

El ministro compareció junto a su par de la cartera de Producción, Francisco Cabrera, y autoridades locales, como el gobernador Alfredo Cornejo.

El foro tiene como objetivo posicionar a la región de Mendoza como destino de inversiones para diferentes sectores económicos.