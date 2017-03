Suspenden partidos que reanudaban hoy Liga argentina por huelga de jugadores

Los dos partidos con los que se preveía reanudar hoy la Liga argentina fueron suspendidos este viernes sin fecha de reprogramación, debido a la huelga de futbolistas que reclaman el pago de sueldos adeudados, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Buenos Aires, 3 mar (EFE).- Los dos partidos con los que se preveía reanudar hoy la Liga argentina fueron suspendidos este viernes sin fecha de reprogramación, debido a la huelga de futbolistas que reclaman el pago de sueldos adeudados, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En concreto, se postergaron los partidos de Rosario Central-Godoy Cruz de Mendoza y San Lorenzo-Belgrano de Córdoba.

La Liga tenía fecha de reanudación prevista para mediados del pasado febrero, aunque se pospuso por falta de dinero y problemas con los derechos de transmisión por televisión de los partidos.

En tanto, el pasado viernes Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) anunció la huelga de los jugadores hasta que la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) depositara el dinero necesario para que se paguen los sueldos adeudados.

El Ministerio de Trabajo abrió ayer un plazo de diálogo de 15 días para solucionar el conflicto, y para tratar de destrabar la situación, en la mañana de este viernes estaban pautadas dos reuniones.

Por un lado, hubo un encuentro entre el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; el secretario general de FAA, Sergio Marchi; y miembros de la Comisión Normalizadora de la AFA.

Tras dictar un cuarto intermedio para analizar la propuesta que la cartera de trabajo le hizo a ambas partes, la reunión se reanudará en últimas horas de la tarde.

Asimismo, capitanes y dirigentes de los clubes estaban llamados a otro encuentro en la sede de la AFA, aunque no se llegó a celebrar por la ausencia de los primeros.

Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano, de la Segunda División, explicó en rueda de prensa que los capitanes no se presentaron porque el gremio les dijo que en esa reunión "no se iba a solucionar nada".

"El capitán del equipo solidariamente acompaña toda la situación del gremio. Los jugadores están identificados con el club, no quieren perjudicar ni nada, pero no quieren sentir que no acompañan la medida de fuerza del gremio", dijo Achile.

Los clubes de la Segunda División afirmaron hoy en un comunicado conjunto que reanudarán el torneo el próximo fin de semana y que presentarán juveniles si la huelga de los jugadores profesionales se mantiene.

Este jueves el Gobierno oficializó el pago de 350 millones de pesos (22,65 millones de dólares) a la AFA por la rescisión del contrato del programa Fútbol Para Todos, por el que los partidos se emitían desde 2009 a través de canales de televisión abierta.

La decisión ratifica la "rescisión bilateral" del pasado 24 de febrero del contrato entre el Ejecutivo y la AFA para la transmisión de espectáculos de Fútbol de forma gratuita, cuyo origen se remonta a agosto de 2009, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Sin embargo, el sindicato de futbolistas ya advirtió que ese millonario desembolso del Gobierno no alcanza para saldar las deudas.

A la par, una vez rotos los lazos con el Ejecutivo de Mauricio Macri, la asociación del fútbol ya sacó a licitación la emisión de los partidos, por la que pugnan el grupo de comunicación español Mediapro y las estadounidenses ESPN y Fox/Turner.

La AFA está dirigida desde mediados del año pasado por una comisión creada por la FIFA y la Conmebol que tenía entre sus tareas la conformación de un nuevo estatuto, definido en asamblea el 24 de febrero, acorde a las normas de estos organismos, y la realización de elecciones presidenciales, previstas para el 29 de marzo.