Berizzo: Me ilusiona ser el técnico que más veces haya dirigido al Celta

Eduardo "Toto" Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, emplazó este viernes a la directiva del Celta de Vigo a convencerlo con argumentos convincentes de que él debe continuar ocupando el banquillo de Balaídos, ya que uno de sus objetivos personales es convertirse "en el técnico que más veces ha dirigido al Celta en su historia, es un dato que me ilusiona".

"Quisiera saber por qué el club entiende que debo quedarme o ser yo el entrenador. Yo tengo mis motivos, quisiera conocer los suyos", comentó el argentino, que finaliza su vinculación con la entidad viguesa el próximo 30 de junio.

El técnico afirmó que su "atención" está puesta en un momento de la temporada "muy importante" para su equipo porque le vienen partidos "definitorios" como los de la eliminatoria de la Europa League contra el Krasnodar.

"Significa un orgullo profesional, pero no quiero explayarme en la pregunta porque no quiero que nadie entienda que pienso en otro cosa que no sea mi trabajo", declaró el preparador celeste al ser cuestionado por la aparición de su nombre como uno de los posibles sustitutos de Luis Enrique en el banquillo del Camp Nou.

La salida del técnico asturiano del Barcelona podría conllevar más cambios en los banquillos del fútbol español: "¿Dónde quedo yo? ¿Hay algún efecto dominó que me deje aquí?", ironizó Berizzo, quien no quiso profundizar en el asunto porque "quiero mucho el lugar que ocupo y respeto el que ocupan otros, así que sólo puedo referirme a mi situación".

Negó haber recibido una oferta de otro club en el 2017, "la temporada pasada sí, en esta no", y aseguró que su continuidad en Vigo no dependerá tanto de los pretendientes que tenga sino de la "ilusión" que puedan generar nuevamente.

"Siempre creo que uno puede ir a más, permanecer estable o ir a menos, que no me agrada. Mi futuro tiene que ver con evaluar in situ cuáles son nuestras posibilidades juntos, a dónde podemos apuntar y si soy yo el indicado para hacer un Celta más grande. Quien te quiera no me distrae", explicó.

En este sentido, el entrenador del Celta señaló que el club vive "un momento clave" en el transcurso de su historia porque pueden suceder hechos "muy importantes", la construcción de la ciudad deportiva, la reforma del nuevo estadio o el proyecto deportivo del futuro, que pueden "engancharnos en el tren de los que van ahí arriba".

Uno de los factores que, a juicio de Berizzo, debe analizar el club es la baja asistencia a Balaídos: "Sin ser el más indicado para contestar esta pregunta, creo que debemos revisar los por qué sucede. Y no hay un motivo solo. Entre todos debemos generar una energía que no tenga la excusa del por qué no podemos crecer".