Andrea Hewitt gana en Abu Dabi la primera prueba

La neozelandesa Andrea Hewitt logró este viernes en Abu Dabi, y tras un ajustado esprín final con la británica Jodie Stimpson, la victoria en la primera prueba puntuable para las Series Mundiales 2017 de triatlón.

Con un tiempo total de 2 horas, tres minutos y 46 segundos, Hewitt ganó en Abu Dabi tras superar en el último esfuerzo a Jodie Stimpson, que acabó con el mismo registro. Tercera, a 7 segundos, acabó la austríaca Sara Vilic, que logró su primer podio en este circuito.

Nada más cruzar la línea de meta, Hewitt dedicó su triunfo, cuarto en las Series Mundiales, al que fue su novio, el francés Laurent Vidal, quinto en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y que murió en noviembre de 2015 de un paro cardíaco un año después de sufrir una arritmia que le produjo un coma y lo apartó de la competición.

"Ha sido una carrera increíble para mí. El año pasado el primer lugar aquí estuvo dedicado a Laurent y este año estoy yo dedicando el triunfo a Laurent. Laurent siempre me dijo que yo lo tenía todo, que tenía la dedicación, que tenía la integridad, que tenía talento, y me dijo que la única cosa que faltaba era la emoción. Y no lo demostré durante mucho tiempo", dijo entre lágrimas Hewitt, de 34 años.

La carrera comenzó con la prueba de natación, de 1.500 metros, en la que las primeras en salir del agua fueron en este orden la española Carolina Routier, las estadounidenses Summer Cook y Katie Zaferes y la rusa Anastasia Abrosimova.

Estas cuatro fueron las primeras en subirse a las bicicletas, con 20 segundos de margen sobre las primeras perseguidoras, aunque bastaron sólo un par de kilómetros para que el pelotón quedara de nuevo reagrupado.

Pasaron a la cabeza las estadounidenses Zaferes, Cook, Sarah True y Kirsten Kasper, la australiana Gillian Backhouse y la italiana Alice Betto, que comenzaron a tirar en el recorrido trazado en el circuito Yas Marina, escenario del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula Uno.

Stimpson, que salió del agua con 25 segundos de retraso, fue remontando en el segmento de ciclismo hasta alcanzar al grupo de cabeza en la tercera de las diez vueltas previstas.

A ella se unió pronto Hewitt y más tarde Vilic. Las tres afrontaron primeras el último sector, el de la carrera a pie. En la última vuelta, con la alfombra azul de entrada a la meta ya a la vista, Hewitt, dos veces subcampeona del mundo y tres veces medallista de bronce, lanzó el ataque definitivo, al que sólo respondió con fuerzas suficiente Stimpson, que acabó segunda por un suspiro.