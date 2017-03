Alarza: El regreso del mejor de la historia, bueno para España y el triatlón

El español Fernando Alarza, medallista de bronce en el último mundial de triatlón, que este sábado disputará la primera prueba de las 'World Series', declaró a EFE desde Abu Dabi que "el regreso del mejor de la historia", en referencia a su compatriota Javier Gómez Noya, "es muy positivo para España, para el Mundial y para" su deporte.

Madrid, 3 mar (EFE).- El español Fernando Alarza, medallista de bronce en el último mundial de triatlón, que este sábado disputará la primera prueba de las 'World Series', declaró a EFE desde Abu Dabi que "el regreso del mejor de la historia", en referencia a su compatriota Javier Gómez Noya, "es muy positivo para España, para el Mundial y para" su deporte.

Alarza, nacido hace 25 años en Talavera de la Reina, valoró de esa forma el retorno al Mundial del gallego Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de la historia, plata en los Juegos de Londres 2012 y que no pudo luchar por el oro olímpico en Río de Janeiro (Brasil) en agosto, a causa de una lesión que se produjo mes y medio después de capturar su cuarto título europeo, en Lisboa.

"La vuelta de Javi es muy positiva, desde cualquier punto de vista. Que el mejor de la historia vuelva a competir es muy bueno. Y para mí es un honor volver a coincidir con él en la selección española. En la que, además, tenemos la suerte de tener al actual campeón del mundo, (el mallorquín) Mario Mola. Ambos serán favoritos en la carrera de mañana. Y todos los ojos estarán puestos en ellos", explicó, en conversación telefónica con Efe desde la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Alarza.

"Yo tengo que jugar esa baza: que no me mirarán con lupa, como a ellos. Para mí es un honor coincidir con ambos en el equipo español", indicó el triatleta toledano, que llega "muy motivado" a la primera prueba del Mundial, después de haber completado "una pretemporada muy buena".

"Si la carrera no sale, no será por una cuestión de entrenamientos, porque todo el trabajo efectuado con miras a los Juegos de Río, aunque la carrera olímpica no saliese bien, ha surtido efecto", afirmó.

"Y durante el invierno me he sentido muy bien, en todos los segmentos. Eso quiere decir que todo el trabajo hecho durante el verano lo he asimilado muy bien", señaló Alarza, que el año pasado capturó el bronce mundial tras completar una temporada muy regular que incluyó victoria en Ciudad del Cabo (Suráfrica) y un tercer puesto en Hamburgo (Alemania).

"Subí un escalón más mi nivel. Y sé que este año van a salir cosas positivas. En Abu Dabi el objetivo más que nada es, sin renunciar a nada, coger ritmo de competición, porque en la primera carrera del año no lo sueles tener. Eso lo coges con el paso de los meses, según avanza la temporada. Pero intentaré hacerlo lo mejor posible", indicó.

"Ojalá pueda repetir esta temporada el bronce del año pasado. Y si se puede mejorar, mejor aún", declaró a Efe Alarza. "Pero estamos luchando con los mejores del mundo. Y los pequeños detalles cuentan mucho. El objetivo este año es mejorar, no sólo en puestos, sino el nivel", precisó el talaverano, que analizó el circuito de la prueba de este sábado.

"La natación es divertida, en un entorno magnífico, como es el circuito de Fórmula Uno, aquí en Yas Marina. Es una primera vuelta de 900 metros y otra de 600. El tramo ciclista no me ha gustado tanto, porque es muy revirado y hay que estar más atento a no caerte por chocar con un cono que a la propia competición", dijo.

"También hay un repecho duro, que en la F1 no lo notas, que es la salida a pista desde el 'pit lane'. Y habrá que estar atento con el viento. La carrera a pie comparte recorrido con el ciclismo. Así que, resumiendo, diré que el circuito es divertido nadando, ratonero en bici y corriendo con algo de desnivel que hará más dura la prueba", explicó.

"Ojalá se dé todo genial y haya más de un español en el podio", declaró a Efe desde Abu Dabi Fernando Alarza.