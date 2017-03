Pochettino, sobre el Barcelona: Estoy en uno de los mejores clubes de Europa

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, aseguró este viernes, tras ser preguntado sobre el supuesto interés del Barcelona por contratarle, que conoce "muy bien el negocio" y que no se plantea irse, puesto que está "en uno de los mejores equipos de Europa".

El nombre de Pochettino es, junto a los de Ernesto Valverde, Jorge Sampaoli, Eusebio Sacristán, Laurent Blanc, Ronald Koeman y Arsene Wenger, uno de los que se baraja como sustituto de Luis Enrique en el banquillo del Camp Nou.

El entrenador argentino insistió este viernes, en la rueda de prensa previa al partido del domingo frente al Everton (13:30 GMT), que no se toma esos rumores como algo "halagador", puesto que conoce "el negocio muy bien".

"He visto esa lista (de posibles sustitutos de Luis Enrique), que es como de 100 nombres. Como he dicho siempre: conozco este negocio muy bien. Nací con un balón en las manos y sé cómo funciona todo. No lo tomo como algo halagador", señaló Pochettino.

"Estoy en uno de los mejores equipos de Europa. Para mí, el Tottenham es uno de los clubes más grandes, sin duda. Tenemos grandes futbolistas y un equipo emocionante que juega muy bien al fútbol", agregó.

"Es normal que captemos la atención de otros clubes y de gente de la industria del fútbol. Formamos parte de un negocio en el que nuestros nombres aparecen siempre en listas", apuntó el preparador de Murphy.