Marc Márquez: "Al test de Catar llegaremos casi al 100 por 100"

El vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, ha dicho hoy que llegarán "casi al 100 por 100" al test de Catar el 17 de marzo, justo antes del Mundial, ya que "se está recuperando bastante rápido" de la lesión en su hombro derecho tras caerse en los entrenamientos en el Circuito de Jerez.

"Me encuentro bien, ya podría ir en moto. Esta vez ha sido en el hombro bueno, pero por suerte ha sido solo un toque de atención", ha apuntado hoy el piloto catalán en el estreno de su película documental 'From Cervera to Tokyo' y tras la presentación de la temporada del canal 'Movistar Moto GP', que tendrá la exclusiva los 18 Grandes Premios.

El piloto, de 24 años, ha explicado que este invierno valoró operarse el hombro izquierdo, pero los especialistas decidieron que "aún no estaba para operar" y que debía reforzarlo en el gimnasio.

Márquez ha asegurado que el equipo llegará también en buenas condiciones al inicio del Mundial el 26 de marzo en el circuito de Losail (Catar): "El año pasado a estas alturas estábamos perdidos, muy lejos. Ahora estamos en una base bastante buena. En Australia el ultimo día dimos un gran paso, y en Jerez lo corroboramos".

A pesar de haber podido rodar solo un día en Jerez, donde querían probar la moto en un circuito de estilo "más europeo y pequeño", Márquez ha valorado positivamente el test, aunque ha confesado que "todavía hay cosas a mejorar".

En referencia a la competencia que tendrá esta temporada, el piloto ha dicho que "estarán los de siempre": Valentino Rossi, un Jorge Lorenzo que "a ver si da el último pasito con la Ducatti", y un Pedrosa que, por lo que ha visto en el box, "está haciendo una pretemporada discreta, pero buena".

"A Lorenzo quizás no le está saliendo una pretemporada como la de otros años, pero en Catar no es descabellado pensar que puede ganar", ha dicho el de Cervera, que ha señalado que la Yamaha de este año tiene "algo más de motor y de potencia" y que "está claro que Maverick Viñales tiene un estilo completamente diferente al de Jorge".

Respecto a nuevos rivales por el título, Márquez ha apuntado a Maverick Viñales: "Cuando un piloto viene de ganar carreras y hacer podios, y además tiene una Yamaha muy completa, está claro que si tienes el talento tienes las ganas de luchar por el título".

Viñales ha intervenido en el acto a través de la aplicación 'Xtreamr', que 'Movistar +' utilizará como novedad en su programación para conectar en directo con el público, y ha asegurado: "Me siento muy cómodo. Estamos haciendo un gran trabajo".

El vigente campeón del mundo, preguntado por las palabras en las que esta semana Valentino Rossi lo volvía a atacar y en las que decía que: "Lorenzo era menos falso que Márquez", ha sido tajante: "Si él no lo quiere olvidar, yo ya lo tengo olvidado".

'From Cervera to Tokyo' es la película documental que hoy se ha presentado sobre el camino del vigente campeón del mundo hacia su tercer título en la categoría reina, rodada en tecnología 4K, en la que se muestra la dualidad del "japonés perfeccionista" y de la cultura latina de "tener que decidir cuando el guión cambia", ha explicado su director, Sergi Sendra.

"A los japoneses los tienes que saber tratar. Tienes que estar muy encima, pero poco a poco van llegando las cosas y tienes que confiar en ellos. Yo estoy muy contento con Honda", ha afirmado el cinco veces campeón del mundo.

Los 18 Grandes Premios del Mundial de Moto GP se retransmitirán exclusivamente por el canal de pago 'Movistar +', aunque el director general de Dorna, Manel Arroyo, ha afirmado que están hablando con algunas televisiones "para que algún Gran Premio español se dé en abierto".

Otra novedad es la posibilidad de que, ya a final de esta temporada, haya una retransmisión de un Gran Premio en 4K, tecnología que "seguro que estará presente" en el Mundial de Moto GP 2018.