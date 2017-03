Zidane lamenta la perdida de Kopa: "Nos marcó el camino"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó la pérdida de su compatriota Raymond Kopa, mostró sus condolencias a la familia y aseguró que era "un ejemplo" que "marcó el camino" a los futbolistas franceses para jugar en el club blanco y a la selección francesa.

"Queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Kopa y todo nuestro cariño. Ha sido uno de los nuestros y lo sentimos muchísimo", comenzó diciendo Zidane antes de recibir preguntas en su rueda de prensa.

Zizou homenajeó a una de las grandes figuras del Real Madrid con quien reconoció que le encantaba hablar de fútbol cada vez que se veían.

"Es el jugador francés que nos ha demostrado cómo empezar el camino en España. No es nada fácil venir al Real Madrid a jugar con los mejores. Marcó una época y su fallecimiento nos deja consternados. Son momentos muy difíciles para su familia y la familia del fútbol. Todos le hemos respetado y querido", dijo.

"Para el Real Madrid y para todos es un momento duro. Hemos guardado un minuto de silencio y estamos tocados. Para mí, era un ejemplo y creo que para todo el mundo. No le pude ver cuando era pequeño pero he visto muchas imágenes de él. Nos marcó el camino no solo con el Real Madrid, también con la selección francesa", añadió.

Con la entrega del Balón de Oro a Cristiano Ronaldo en el césped del estadio Santiago Bernabéu, llegó la última visita a Madrid de Kopa, que siempre contó con el cariño del madridismo.

"En enero, y siempre que venía, sentía el cariño de todo el mundo por todo lo que hizo por este club. Este equipo le ha homenajeado siempre que ha podido, es lógico. Cuando vino por el Balón de Oro sabíamos que estaba un poco mal. Hay que rendirle un homenaje, me gustaba hablar con él sobre fútbol".