Torres pasa "buena noche" y será sometido a una resonancia

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, ha pasado "buena noche" y será sometido "a primera hora de este viernes a una resonancia magnética cervical" en el hospital Modelo de La Coruña, "para confirmar definitivamente que está bien", tras el traumatismo craneoencefálico sufrido ante el Deportivo, según informó esta mañana el club rojiblanco en su página web.

Este jueves, el atacante sufrió un tremendo golpe en un choque aéreo con Álex Bergantiños en el minuto 84 del partido de la vigésimo quinta jornada de la Liga y cayó desplomado e inconsciente sobre el césped del estadio de Riazor. Fue atendido inmediatamente por sus compañeros y por los jugadores del Deportivo y los servicios médicos de ambos clubes sobre el mismo terreno de juego.

Cinco minutos después, entre los gestos de preocupación de todos los futbolistas, algunos de ellos con lágrimas e impactados, como José María Giménez, Fayçal Fajr o Álex Bergantiños, y de los espectadores del estadio coruñés, fue inmovilizado y evacuado en camilla por los efectivos de la Cruz Roja presentes en el campo y entre los aplausos del público que acudió al encuentro en Riazor.

Entonces, un gesto de Gabi Fernández, con el pulgar hacia arriba, dio las primeras buenas noticias, que se sucedieron después, una vez trasladado ya en ambulancia al hospital Modelo de La Coruña, cuando el Atlético informó de que el jugador estaba "consciente y orientado" tras el traumatismo craneoencefálico.

Un "TAC craneal y cervical" determinó después que no había "alteraciones ni lesiones traumáticas", según añadió la pasada noche el parte médico del Atlético, mientras se sucedían los mensajes de ánimo y apoyo al delantero rojiblanco de compañeros, rivales, entrenadores y aficionados en el campo y las redes sociales.

El atacante ha pasado la noche en observación por "protocolo médico" en el hospital, donde superada la medianoche recibió la visita de Álex Bergantiños, el futbolista del Deportivo de La Coruña con el que recibió el golpe en la jugada en el minuto 84 del partido y que vio a Fernando Torres "muy bien, sonriente y animado".

"También me ha animado a mí, me ha dicho que es un lance del juego, que esté tranquilo, que incluso recuerda cosas del partido, aunque del golpe exactamente no. Está perfectamente, las pruebas han salido todas bien y este viernes creo que se las van a repetir y si todo está normal se irá para casa", dijo esta madrugada Bergantiños.

Pepe Mel, entrenador del Deportivo, también acudió al hospital la pasada noche, mientras que Raúl Albentosa, central del equipo gallego, lo hizo a primera hora de la mañana de este viernes. "Le encuentro bien, le veo bien. Me ha sorprendido tras el golpe de ayer. He venido para ver cómo estaba y darle ánimo porque son cosas que le pueden pasar a uno mismo", declaró el defensa blanquiazul.

Albentosa añadió que Torres "no recordaba nada" de esa jugada, le explicó que había "visto las imágenes" de la acción que acabó con él en el hospital y apuntó que parecían "feas".

"Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. ¡Espero volver muy pronto!", declaró la pasada madrugada Fernando Torres a través de las redes sociales y de la página web oficial del Atlético desde el hospital Modelo de La Coruña.