Una cubana de 116 años es la cuarta persona más anciana del mundo

María Emilia, nació en la ciudad central de Cienfuegos el 5 de enero de 1901 y es la única sobreviviente de una familia de 16 hermanos, según publica el periódico "5 de Septiembre" de la provincia en su versión digital.



Nunca se casó ni tuvo hijos, pero asegura que tiene numerosos hijos y nietos postizos.



"He vivido alegrías y penas, como todo el mundo. Aún en la fecha de mi cumpleaños me hacen una fiesta, junto a las personas de la tercera edad. Siento regocijo, recibo regalos, y lo paso tranquila", declaró.



Quesada Blanco es una devota católica, conocida por los feligreses como "La Primorosa", que acude a la iglesia de Nuestra Señora de Monserrat los martes y viernes y se sienta en su silla de ruedas frente al altar. Su avanzada edad no le impide tomar la comunión y rezar. Recuerda que asistió a cientos de enfermos, mujeres solas, niños desamparados y que "visitaba el hospital".



La enciclopedia en internet Wikipedia incluyó a la cubana María Emilia Quesada Blanco como la cuarta persona viva más longeva del planeta en una actualización de la tabla anexa dedicada a centenarios y solo faltaría la validación por el Gerontology Research Group, organización global que verifica el documento de identidad de la persona y su certificación de nacimiento.