Ni los Oscar ni Steve Harvey cambiarán a 'La Paz' como la película ganadora: Santos

Durante la inauguración del festival de cine de Cartagena, FICCI, en su edición 57, el presidente Juan Manuel Santos alabó los aires de paz que soplan en el país. Dijo que este era el primer festival de cine en paz, y tomó como escenario de comparación lo que ocurrió en los premios Oscar el pasado fin de semana, al respecto, aseguró que en este festival ya hay una película ganadora, 'La Paz', y que nadie va a cambiar eso.

"El domingo pasado, el azar puso una nota de gracia, y de drama a la vez, a la ceremonia de entrega de los premios Oscar con la confusión de las tarjetas que indicaban la película ganadora. ¡Que no nos pase lo mismo! En el Festival de Colombia ya ganó una película y esa película se llama Paz", dijo Santos.

Bromeó igualmente con el presentador de miss Universo Steve Harvey, al asegurar que "no dejemos, de ninguna manera, por ningún motivo, que nos cambien la tarjeta, ni ahora ni nunca, (...), Y ni la firma auditora de los premios Oscar, ni Steve Harvey podrán cambiarnos el nombre de la película ganadora".

Santos invitó a los colombianos a no creer en los que 'añoran la guerra', "los que están dispuestos a reversar la historia; los que no se alegran, como sí nos alegramos todos nosotros, al constatar que hace medio año no hay un solo muerto en este país por causa del conflicto con las FARC", puntualizó.

El festival de cine de Cartagena abrió este año precisamente con una película colombiana que aborda la temática del proceso de paz, 'El silencio de los fusiles' es el nombre de la cinta dirigida por Natalia Londoño que se proyectó en la primera noche del FICCI en el Centro de Convenciones.