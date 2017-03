Ryan no ve razón para que fiscal EEUU se aparte de investigación sobre Rusia

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, aseguró hoy que no ve razón alguna para que el fiscal general, Jeff Sessions, se aparte de las investigaciones relacionadas con Rusia a menos que estas recaigan directamente sobre él.

Sessions se mostró dispuesto hoy a apartarse si es necesario de cualquier investigación sobre los supuestos nexos de la campaña del presidente Donald Trump con Rusia, tras conocerse que mantuvo reuniones con el embajador ruso en Washington.

"Si él mismo es sujeto de investigación, por supuesto que debería (recusarse.) Pero si no lo es, no veo ningún propósito o razón para hacerlo", dijo Ryan ante la prensa al respecto.

Sessions, quien asesoró al presidente Donald Trump durante la campaña electoral, está bajo presión después de que el diario The Washington Post revelara que se había reunido dos veces con el embajador de Rusia en Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales de 2016, mientras que él negó cualquier contacto con el Gobierno ruso en sus audiencias de confirmación ante el Senado.

"He dicho que cuando sea apropiado me recusaré. No hay duda acerca de eso", enfatizó hoy Sessions en declaraciones a la cadena NBC.

Ryan se desmarcó de varios legisladores republicanos, quienes ya han manifestado que creen que el fiscal general debería recursarse de la investigación sobre la injerencia rusa en los comicios presidenciales.

El senador republicano Rob Portman consideró que "lo mejor" tanto para Sessions como para el país "sería que se recusase de la investigación sobre Rusia", mientras que su colega Jeff Flake opinó que el fiscal general va a tener que dar explicaciones y aclarar la situación, por lo que "probablemente" también tenga que recusarse.

Aún así, la mayoría de los republicanos han defendido su capacidad de actuar independientemente a menos que las investigaciones le apunten de manera directa.

Ryan señaló que los Comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado todavía están investigando el alcance de la influencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y argumentó que lo mejor es que las investigaciones se mantengan dentro de los comités.

Sin embargo, el Partido Demócrata ha exigido la dimisión del fiscal general.

"Por el bien del país, el fiscal general Sessions debería dimitir (...). Las revelaciones que conocimos la pasada noche son especialmente problemáticas", aseguró el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en una rueda de prensa desde el Capitolio, sobre los encuentros del fiscal general con Sergey Kislyak, embajador ruso en Washington.

El senador demócrata solicitó, además, que se designe a "un fiscal especial que no tenga relación con este Gobierno" para encabezar la investigación sobre la posible injerencia rusa en EE.UU. y señaló que "la integridad" del "brazo ejecutivo está en entredicho".

Tras conocerse a última hora del miércoles los encuentros entre el fiscal general y el diplomático ruso, la líder demócrata de la Cámarab baja también pidió la renuncia de Sessions y planteó la posibilidad de que este hubiera cometido perjurio al mentir bajo juramento ante el Senado.

Estas revelaciones amenazan con abrir una nueva crisis en el Gobierno de Trump, que ya vio hace unas semanas cómo los contactos con Kiskyak antes, durante y después de las elecciones le costaban el puesto al entonces asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el general Michael Flynn.