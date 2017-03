Fiscal general de EEUU se apartará de pesquisas sobre Rusia si es necesario

El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, se mostró dispuesto hoy a apartarse si es necesario de cualquier investigación sobre los supuestos nexos de la campaña del presidente Donald Trump con Rusia, tras conocerse que mantuvo reuniones con el embajador ruso en Washington.

"He dicho que cuando sea apropiado me recusaré. No hay duda acerca de eso", enfatizó Sessions en declaraciones a la cadena NBC.

Además, tras haber emitido el miércoles un comunicado en el que negó haberse reunido con funcionarios rusos para hablar asuntos de la campaña, Sessions reiteró hoy lo mismo y sostuvo que las acusaciones al respecto "son falsas".

"Y no tengo nada más que decir sobre eso", concluyó Sessions, cuyo cargo equivale en otros países al de un ministro de Justicia.

Dos congresistas republicanos de alto perfil, Kevin McCarthy y Jason Chaffetz, también se pronunciaron hoy sobre la polémica y coincidieron en que Sessions debería apartarse de las investigaciones sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones del pasado noviembre en EE.UU. con objetivo de beneficiar a Trump en detrimento de su rival demócrata, Hillary Clinton.

Al encabezar el Departamento de Justicia, Sessions es precisamente el encargado de supervisar la investigación sobre la supuesta injerencia rusa durante los comicios y los presuntos nexos entre la campaña de Trump y el Kremlin.

Altos cargos demócratas en el Congreso están pidiendo desde el miércoles la dimisión de Sessions, tras conocerse que mantuvo reuniones con el embajador ruso en Washington durante la campaña presidencial que después ocultó al Senado.

Según el diario The Washington Post, el entonces senador Sessions, asesor de la campaña de Trump, mantuvo encuentros con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, en julio y en septiembre del año pasado, justo antes de los comicios.

La portavoz de Sessions, Sarah Isgur Flores, confirmó que el ahora fiscal general se reunió con Kislyak antes de las elecciones, pero en su calidad de miembro del Comité de Servicios Armados del Senado.

Durante su proceso de confirmación en el Senado, Sessions fue cuestionado por los demócratas sobre su disposición a investigar los presuntos nexos de la campaña de Trump con el Kremlin como futuro jefe del Departamento de Justicia.

"Si hay alguna prueba de que algún miembro de la campaña de Trump se comunicó con el Gobierno ruso durante esta campaña, ¿qué haría?", preguntó el senador Al Franken, a lo que Sessions respondió: "No tengo conocimiento de ninguna de esas actividades".

Es más, Sessions aseguró "no haber tenido comunicaciones con los rusos".

Estas revelaciones sobre Sessions amenazan con crear una nueva crisis en el Gobierno de Trump, que ya vio hace unas semanas cómo los contactos con Kislyak antes, durante y después de las elecciones le costaban el puesto al entonces asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el general Michael Flynn.

El presidente Trump ha negado siempre cualquier tipo de conexión de su campaña con el Kremlin.