Concha Márquez Piquer, hija de Concha Piquer, "abre su alma" en "Yo misma"

La única hija de Concha Piquer, Concha Márquez Piquer, presentó hoy en Madrid "Yo misma", un libro de memorias para el que ha "abierto su alma" y en el que recoge algunos de los capítulos más destacados de su vida, como su separación del torero Curro Romero.

Márquez Piquer (Buenos Aires, 1946), que aseguró que hoy es un día "muy emocionante" para ella, cuenta que lloró muchas veces mientras elaboraba el libro porque tuvo que recordar algunos momentos de su vida que fueron "muy crueles".

"He querido escribir estas memorias porque la gente no me conoce, no sabe quien soy. Soy una cantante, hija de Concha Piquer, pero mi alma y mi espíritu lo conocen muy pocos", apunta.

Sobre su madre, una de las figuras más relevantes del género de la copla, casada con otro torero -Antonio Márquez- dice que fue "una gran profesional" que "se hizo en Broadway", a la que le gustaba "que todo saliera perfecto".

"Me he descubierto y he abierto mi alma, aunque algunas cosas todavía se me han quedado en el tintero porque son demasiado íntimas, intrínsecas, básicas y me tendría que haber hecho el 'harakiri' para yo poder sacar todo ello", añade.

Desde muy joven, Márquez Piquer decidió seguir los pasos de su madre y dedicó gran parte de su trayectoria profesional a la copla, hasta contar con una amplia discografía a sus espaldas.

Amadrinada por la entonces primera dama argentina, Eva Perón, Márquez Piquer se convirtió pronto en una cantante y actriz de éxito que ahora muestra por escrito algunos de los momentos más duros de su vida.

Entre ellos, su separación en 1979 del torero Curro Romero -padre de dos de sus hijas- con quien contrajo matrimonio en 1962 después de un inicial "no" rotundo de su padre.

También ha querido dejar las cosas claras sobre su famoso proceso de nulidad matrimonial y ha contado con dureza el momento de 1986 en que recibió la noticia de que su hija Coral había fallecido en un accidente de coche.

Esa trágica muerte ocupa una de las partes esenciales del libro porque cuenta que, al enterarse, le pidió a Ramiro Oliveros -con el que se casó el mismo año en que se hizo oficial su divorcio con Romero (1979)- que abriese una botella de champán.

"Alcé mi copa hacia el cielo y le dije a Dios: 'Si crees que por esto voy a dejar de creer en ti, te equivocas'", cuenta la cantante en el libro, que se publica dos años después de que publicara una biografía sobre su progenitora titulada "Así era mi madre".